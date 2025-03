Gir de 180º en la vida d'Alonso Caparrós amb un nou projecte com a presentador

Després del final de 'Sálvame', els seus col·laboradors han anat trobant el seu lloc en diferents cadenes i programes de televisió. Alguns, com Lydia Lozano, han fet el salt a TVE, mentre que altres, com Alonso Caparrós, Gema López o Laura Fa, s'han integrat a 'Espejo Público' a Antena 3. Altres noms coneguts, com Terelu Campos, Carmen Borrego o Antonio Montero, han decidit continuar a Telecinco. En paral·lel, molts van optar per seguir el llegat del mític programa unint-se a 'Ni que fuéramos' a Ten, que molt aviat saltarà a La 1.

Ara, un d'ells torna a la seva faceta com a presentador. Es tracta de Alonso Caparrós, que va assolir gran popularitat conduint l'inoblidable 'Furor' a Antena 3, i molt aviat tornarà a posar-se al capdavant d'un concurs televisiu. En la seva trajectòria com a presentador, també va liderar programes com 'Menudas estrellas', 'Factor Miedo' o 'La isla de los famosos' a Antena 3, consolidant la seva carrera en el mitjà.

Segons ha publicat en exclusiva FormulaTV, Alonso Caparrós encapçalarà 'Jo sé + que tu', un concurs de preguntes i respostes que s'emetrà a Castilla-La Mancha Media i que compta amb la producció de Mediapro Studios. En aquest format, els participants hauran de demostrar els seus coneixements sobre la regió en diverses proves de cultura general i desafiaments musicals, amb l'objectiu final de desxifrar la clau que obre la caixa forta que guarda el pot. Aquest programa ja ha tingut presència en altres cadenes autonòmiques com Aragó TV i EITB.

| Atresmedia

Des del web de CMM detallen que l'emissió serà de dilluns a divendres i comptarà amb tres equips de dos concursants cadascun, que seran guiats per Alonso Caparrós. L'estrena està programada per al dilluns 17 de març, en horari de 13:10h a 14:00h. En aquesta nova etapa compartirà cadena amb Ramón García i el seu 'En Compañía' a la sobretaula o de Frank Blanco, que està al capdavant de 'Atrápame si puedes' a les 21:45h

Per tant, aquest nou projecte suposa una gran il·lusió per a Alonso Caparrós, ja que marca el seu retorn com a conductor d'un programa a televisió. Recordem que el seu últim projecte com a presentador va ser l'última etapa de 'Punto Pelota' a Intereconomía. Va ser llavors quan va decidir participar a 'GH VIP', cosa que va suposar el seu retorn a la primera plana, incorporant-se poc després a 'Sálvame'.