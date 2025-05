Retrobat tens entre Terelu Campos i Belén Rodríguez, amb acusacions a 'Tardear'

Terelu Campos ha reaparegut aquest dimarts al plató de 'Tardear', tornant a la tarda de Telecinco després del final de 'Sálvame'. El seu retorn coincideix amb l'estrena de 'La Familia de la Tele', el nou format dels seus antics companys. D'aquesta manera, el gran moment de tensió va arribar amb el retrobament amb Belén Rodríguez a 'Tardear', amb qui feia anys que no es dirigia la paraula.

'Tardear' tenia previst que el retrobament es produís al plató, en directe i davant les càmeres, encara que, uns dies abans, ambdues es van creuar als passadissos de Mediaset. "Ens vam creuar l'altre dia i com que la trobada havia de ser al plató, li vaig dir 'no sé si et puc saludar'. Ella va dir 'jo tampoc', llavors li vaig dir 'ens veiem dimarts'", va relatar Terelu Campos, encara que Belén Rodríguez va negar la seva resposta.

"En arribar aquí m'han donat les gràcies per no tenir la trobada fora de càmeres", va afegir Terelu Campos. Belén Rodríguez, per la seva banda, defensava una postura oposada: "Per a mi, abans que la feina, hi ha les persones, i a mi em surt saludar algú a qui no he vist fa dos anys. Un 'hola, bona tarda' tampoc hauria estat malament, oi?"

Tanmateix, Terelu Campos es mantenia en la seva versió: "Jo sóc una persona que compleixo amb les coses a les quals em comprometo". Però Belén Rodríguez no pensava deixar-ho passar: "Esteu tots 'que meravella Terelu, que professional', i m'esteu deixant a mi com si jo no sabés... Doncs potser sóc superdolenta professional, però a mi com a persona em surt", va dir amb franquesa.

"Belén, de veritat, quin és el p** problema?", va preguntar Terelu Campos, visiblement alterada a 'Tardear'. "Que et vam anar a saludar i vas seguir endavant, i avui a maquillatge una altra vegada", va replicar Belén Rodríguez. "Mira, no hi entraré", va tancar la convidada de 'Tardear', posant fi a l'encreuament.

La veritat del distanciament entre Terelu Campos i Belén Rodríguez

La conversa va donar un gir íntim quan Terelu Campos va parlar del que realment va marcar el seu distanciament: els últims anys de vida de la seva mare. "Van ocórrer una sèrie de coses en els últims anys de la meva mare, que jo no vaig arribar a comprendre", va començar, emocionada.

"Ella sap que es va deixar guiar per algú en qui confiava i aquesta persona la va induir a determinades coses que no eren les correctes. Malgrat això, ella sap que quan la meva mare entra aquell diumenge a la Fundació Jiménez Díaz i ens diuen que morirà, és que jo agafo el meu telèfon directament i truco a Belén. És a la primera persona que vaig trucar, i a més en els termes en què jo sempre he parlat amb Belén de Teresa. Li vaig dir...", va afegir Terelu Campos.

"Li vaig dir: Belén, mama es mor. No hi ha el menor dels problemes si vols estar aquí, acomiadar-te d'ella... i així va ser. Durant un temps vam tenir una mica més de relació. És que Belén forma part de la meva família. Puc estar-me mesos, anys, amb una relació distant, però jo em moriré i Belén és la meva família, per moltes diferències que hàgim tingut", va concloure la convidada de 'Tardear'.