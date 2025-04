Frank Blanco reaviva els rumors sobre el nou projecte de Terelu Campos a Telecinco

Després de la seva participació com a convidada a 'Supervivientes', el nom de Terelu Campos ressorgeix amb força. En les últimes setmanes, els rumors sobre el seu retorn com a presentadora a Telecinco han cobrat intensitat. Ara, gràcies a les declaracions de Frank Blanco, el misteri sobre el seu possible nou projecte comença a prendre forma.

Tot va començar amb Kiko Hernández a 'Tentáculos': "Aquest estiu presentarà i, a partir de setembre, tindrà programa propi a les tardes. No ha anat a l'illa només pels 50.000 euros setmanals que li han pagat".

En paral·lel, Jorge Javier Vázquez no va dubtar a fer broma sobre el passat televisiu de Terelu Campos, portant al present els seus dies com a presentadora de 'Con T de tarde'. "Has assassinat algú per presentar?", li preguntava amb ironia a 'Supervivientes', al que ella, sense perdre el sentit de l'humor, responia: "No! Però estic en això...".

| Mediaset

Tanmateix, va ser a 'Tardear' on l'assumpte va prendre un gir encara més revelador. Durant la tertúlia de divendres, Verónica Dulanto es mostrava entre rialles nervioses davant l'onada d'especulacions: "Amb la rumorologia que hi ha ara mateix per Telecinco amb aquesta història, de qui substituirà a qui... I si sóc jo?".

En aquell moment, Frank Blanco va deixar anar el que molts van interpretar com una pista: "Si ets tu, a mi m'encantaria presentar el programa amb Terelu". "Potser me'n vaig jo i presentes tu amb Terelu Campos", comentava Frank a Dulanto, al que Antonio Montero afegia entre rialles: "La idea és que us n'aneu tots dos i presenti Terelu sola".

Fins i tot Leticia Requejo també es va sumar a les advertències "No te'n vagis de vacances a l'estiu", en clara al·lusió als possibles moviments en els llocs de presentació.

Però el moment clau va arribar quan Frank Blanco va proposar un nou escenari. "Estic pensant una cosa: si aquest any tu i jo presentem 'Tardear'. Qui substitueix Emma García a 'Fiesta'? Doncs allà podria estar Terelu també i que ens deixin a nosaltres tranquils". I Verónica Dulanto, avivant la intriga, llançava una altra opció: "Escolta i 'El diari de Jorge' quan se'n vagi Jorge de vacances?". Frank Blanco no va trigar a rematar: "Doncs 'El Diari de Terelu', a mi em sona bé".