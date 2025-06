La confessió en directe de Verónica Dulanto i Frank Blanco davant el futur de 'Tardear'

El futur de 'Fer el vermut' està en l'aire per als pròxims mesos. El programa de la tarda presentat per Verónica Dulanto i Frank Blanco podria acabar més aviat que tard. Cal recordar que aquest espai abans estava conduït per Ana Rosa Quintana que, després dels canvis realitzats per Mediaset per millorar la seva audiència, va cedir el testimoni a aquest duet.

Durant aquests mesos han intentat fer-se un lloc a les tardes guanyant en share a 'La família de la tele', però el format sembla que no acaba de quallar. No supera el 10% cap dia de la setmana. A més, van ser moltes les informacions que apuntaven que 'Fer el vermut' es mantenia en emissió fins que la cadena preparés un altre magazín.

Per això, continuen les incògnites sobre el seu futur, especialment després de les últimes declaracions de Frank Blanco, en què posava en dubte que arribessin al setembre i poguessin celebrar el seu segon aniversari. Ara han estat els dos presentadors de 'Fer el vermut' qui han confirmat què passarà amb les tardes de Telecinco.

Ho han revelat mentre entrevistaven Jordi González per telèfon. El català va patir fa uns mesos una experiència a la vora de la mort, però ara es troba recuperat i amb més ganes que mai de tornar a la petita pantalla.

| Mediaset

"Jordi, saps què ens faria molta il·lusió a nosaltres? Que mentre arriba aquest projecte vinguis un dia a veure'ns si et deixen", introduïa Verónica Dulanto amb intenció d'entrevistar el presentador. "És clar, no sabem si és possible", afegia Frank Blanco en referència a possibles limitacions de contractes per visitar un espai o un altre.

"Home, possible és sempre que el plató estigui ben condicionat. Si me'l poseu a 20 o 22 hi vaig", va declarar Jordi González després de confessar tots els projectes que té entre mans. Després d'una exigència comuna del català pels espais freds, va qüestionar als presentadors de l'espai de tarda la pregunta del milió.

"Però una cosa, pregunto als presentadors d'aquest programa, vosaltres no pareu a l'estiu, seguireu treballant tot l'estiu?", preguntava amb una clara intenció. "Bé, el programa seguirà, un dia un, un altre d'alguna manera, però 'Fer el vermut' estarà aquí", va confirmar primer Frank Blanco. "Com has dit, no cal estressar-se així que cal prendre's les coses amb calma. Llavors jo me'n vaig de vacances aviat, es quedarà Frank i després al revés", afegia Verónica Dulanto.

Amb tot això, els mestres de cerimònies han confirmat que de moment el programa es queda a Telecinco tot l'estiu. També han deixat clar que no hi haurà cap substitut, ja que tots dos s'aniran tornant en vacances perquè 'Fer el vermut' segueixi en funcionament i així poder complir dos anys en emissió.