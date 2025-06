Carlo Costanza s'enfronta a un equip de 'Tardear' i amenaça de denunciar-los

Tensió és la que es va viure a les portes del Palau de Justícia de Torí. Ahir es va conèixer la dura sentència de presó per als germans Costanzia per intent d'homicidi a un jove l'any 2023. L'equip de 'Fer el tard' es va dirigir fins al jutjat per informar sobre el que havia passat i es van trobar amb amenaces per part del pare de la família.

La jutgessa ha condemnat Pietro Costanzia a 12 anys i 6 mesos de presó i Rocco Costanzia, a 8 anys i 10 mesos. A Zahara, exnòvia de Pietro, a 10 mesos. Tanmateix, el pare dels germans, Carlo Costanzia, ha quedat en llibertat i, visiblement alterat durant la seva visita als jutjats, va protagonitzar un tens enfrontament amb la reportera.

El judici es va celebrar a porta tancada, per la qual cosa els mitjans no van tenir accés a l'interior de la sala. Tanmateix, les càmeres van captar l'actual parella de Pietro, visiblement afectada, i el mateix Carlo Costanzia, qui des del primer moment es va mostrar especialment hostil amb la premsa espanyola.

| Mediaset

Quan el programa vespertí va connectar amb Torí, la reportera va deixar clar que en tot moment va preguntar als treballadors de l'edifici. "El vigilant ens va dir que podíem passar, que estàvem literalment fent la nostra feina". Tanmateix, Carlo Costanzia no ha aprovat aquesta acció afirmant que no podien gravar en aquell lloc.

A més, s'ha mostrat molt hostil ordenant la sortida de l'espai i amenaçant amb una possible denúncia, tot això gravat també per ell mateix amb el seu telèfon. "Serem denunciats". Fins i tot ho ha repetit en diverses ocasions. "Arribarà la denúncia". L'últim que ha expressat de lluny ha estat: "Com més gravis més seràs denunciada".

Tots els companys s'han solidaritzat i han mostrat tot el seu suport a la companya. "No ho justificaré, però és un cop dur per a la família. Serà perquè acaba de saber que els seus fills acaben de ser condemnats", expressava la presentadora Verónica Dulanto.