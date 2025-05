Ningú no esperava les paraules de Frank Blanco després dels rumors de cancel·lació de 'Tardear'

Continuen les incògnites sobre el futur de 'Tardear'. En els últims mesos, són molts els canvis que ha fet Mediaset per reflotar la seva audiència. El més significatiu va ser la tornada als matins d'Ana Rosa Quintana, que va suposar un gran rebombori en els espais i presentadors.

Ara, de cara a l'estiu, la cadena tornarà a renovar la seva graella. Les últimes informacions corresponen a la suposada cancel·lació de 'Reacción en cadena', el concurs d'Ion Aramendi de les tardes. Aquesta decisió arriba després d'una etapa de males audiències i una dura competència a la franja contra 'Pasapalabra'.

El mateix li està passant a Frank Blanco i Verónica Dulanto amb 'Tardear'. Les audiències no donen suport a aquest programa de tarda que dia rere dia no aconsegueix bones dades d'audiència. Fa uns dies, el 23 de maig, van marcar el seu segon pitjor resultat en quota de la temporada amb un escàs 7,8% i 613.000 espectadors. Només per sobre del passat dilluns 20 de gener, quan va marcar un 7,7% i 695.000 a la sobretaula de Telecinco. De fet, aquest preocupant resultat va ser el que va provocar que Ana Rosa Quintana tornés als matins.

| Mediaset

Per això, no se sap si l'espai durarà més enllà de l'estiu. Cal recordar que Telecinco està preparant un nou programa presentat per Terelu Campos a partir del setembre, segons va afirmar fa uns dies Kiko Hernández a 'Tentáculos'. Això es podria interpretar com un tracte de favor, considerant el gest que va tenir la filla de María Teresa Campos en participar en aquesta edició de 'Supervivientes' en suport a la productora.

Tot està a l'aire, però tot i així Frank Blanco no ha dubtat a pronunciar-se sobre el seu futur. Ho ha fet en plena emissió en directe aquest dimarts, 27 de maig. El presentador posava fi a la mediàtica roda de premsa de Melody per donar pas al següent tema: el casament imminent de Marta López, que ha causat rebombori en excloure diversos col·laboradors de 'Tardear'.

Un d'ells ha estat Frank Blanco, que, molest per no estar convidat, ha revelat que el programa té pendent arribar a l'octubre: "'Tardear' al setembre si arriba, tant de bo que sí, complirà dos anys. Els dies que no hi era l'Ana Rosa hi era jo en aquella taula amb tu, i abans de compartir plató amb Verónica Dulanto, ja l'havies compartit amb mi fa molts anys"