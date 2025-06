La decisió de Nancho Novo que cau com una galleda d'aigua freda a 'Sueños de Libertad'

En Damián, personatge de Nancho Novo, intenta fer veure a Digna qui és realment el senyor Pedro. Aquest dimecres 11 de juny, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', durant la visita de la Gema a l'hospital, la Luz va donar la notícia més difícil a la María sobre els resultats de les seves proves. La Cristina es va instal·lar a l'habitació amb la Fina i la Clàudia, i les tres van semblar congeniar; a més, va començar a treballar amb en Lluís, que va establir normes.

En Raül va intentar disculpar-se amb la Clàudia pel seu comportament del dia anterior. A diferència del consell de la Manuela, ella va animar en Raül a visitar la María a l'hospital. L'Andreu i la Begoña, destrossats després de saber l'estat de la María: podia ser que no tornés a caminar. L'Andreu, pres de la culpa, es va ensorrar davant la María suplicant-li el seu perdó.

| Atresmedia

En audiències, durant el mes de maig,'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,7% de quota i 1.203.000 seguidors. La ficció, que va pujar, va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +5,7 i +6,7 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics.

Què passarà al capítol de dimecres de 'Sueños de libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de libertad', després de la manipulació de la María, en Raül està ressentit amb l'Andreu: creu que va ser una cosa premeditada. La Begoña tem que la María aprofiti la vulnerabilitat de l'Andreu per manipular-lo. La María rep l'alta i, acompanyada per l'Andreu i en Raül, torna a casa De La Reina, confessant a el senyor Pedro que no denunciarà l'Andreu.

En Damián, personatge de Nancho Novo, posa al corrent la Marta i l'Andreu de la seva trobada amb en Gabriel i també intenta fer veure a Digna qui és realment el senyor Pedro. La Irene sospita d'Ángel Ruiz: creu que pot tractar-se d'un detectiu. En Damián s'assabenta pel sergent Pontón que ha perdut el rastre de Górriz.