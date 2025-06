Audiències: 'MasterChef' manté el lideratge davant de 'Renéixer' i 'La Favorita 1922'

'MasterChef' lidera la seva franja completa en audiències baixant set dècimes de quota a La 1 fins a un 11,7% i 750.000 espectadors. Pot amb la sèrie turca 'Renéixer', que puja des d'Antena 3 a un 11% i 805.000. 'La Favorita 1922' baixa dues dècimes en audiències fins a un 9,9% i 796.000 televidents a Telecinco: puja a un 12,4% en el públic femení.

El nou de 'Viatjant amb Chester' puja unes dècimes, però segueix en un escàs 4,6% i 363.000 fidels: puja a un 7,7% en target comercial. La pel·lícula "Perdent l'est" baixa a un correcte 5,7% i 445.000 seguidors a laSexta.

'El Hormiguero' de Pablo Motos comença la setmana líder com el programa d'entreteniment més vist del dia amb un fantàstic 15,9% i 1.912.000. Per la seva banda, 'La Revuelta' de David Broncano a La 1 es queda en segona posició en audiències en marcar un correcte 11,3% de quota i 1.347.000 telespectadors. 'Supervivientes: Última Hora' es queda en un 9,8% i 1.187.000 seguidors.

'La Família de la Tele' continua sense funcionar en audiències

| RTVE

'La Família de la Tele' continua sense funcionar en un únic tram en marcar un pobre 6,4% i 556.000 a La 1. No obstant això, el lideratge en audiències segueix a 'Y ahora Sonsoles', que es queda en un 11,5% i 830.000 espectadors. 'El Diario de Jorge' puja a màxim en l'últim mes amb un 10,7% i 728.000, mentre 'Tardear' segueix fluix amb un 8,8% i 718.000.

'Tot és Mentida' funciona en audiències amb un 7,3% i 609.000: puja a un 9,3% en el públic masculí. Per la seva banda, 'Males Llengües' de Jesús Cintora comença la setmana amb un excel·lent 4,3% i 308.000 a La 2. Poc després, 'Xifres i Lletres' aconsegueix màxim amb un excel·lent 7,2% i 794.000 seguidors.

A la sobretaula, 'Sueños de libertad' lidera en audiències com la sèrie més vista del dia amb un excel·lent 13,6% i 1.213.000 des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un fantàstic 14,2% i 998.000. Just abans, 'Valle Salvaje' es manté en un 9,9% de quota junt a 766.000 fidels.

'Pasapalabra' continua arrasant amb un gran 20,7% junt a 1.633.000 telespectadors a Antena 3: supera el 28% en els seus minuts finals. El concurs de Roberto Leal aconsegueix el minut d'or del dia a les 21:02h amb 2.513.000 espectadors i un 28,1% de share. Per la seva banda, 'Aquí la Terra' puja al doble dígit amb un 10,1% i 836.000 fidels.

| Antena 3

'Mañaneros' lidera la seva franja amb màxim històric en marcar un 13,8% i 416.000 seguidors, just després de 'La Hora de La 1' (16,1% i 292.000). 'El Programa de Ana Rosa' (12,4% i 269.000) baixa en audiències, mentre 'Vamos a ver' (13,8% i 458.000) és segona opció a Telecinco. No pot amb 'Aruser@s', que lidera el primer tram del matí amb un 16,9% i 332.000. Per la seva banda, 'Espejo Público' aconsegueix un bon 12,9% i 317.000 des d'Antena 3, mentre que 'La Ruleta de la Suerte' també arrasa amb un 22,5% i 1.642.000.

Antena 3 és líder del dilluns en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada de dilluns 9 de juny amb un excel·lent 14,5%. La 1 amb un 10,7% és segona, mentre que Telecinco baixa a la tercera posició amb un 9,4%. Per la seva banda, laSexta amb un 7,5% està molt per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 5,5%.

Aquest dilluns, més del 58,2% de la població espanyola va veure la televisió en algun moment, cosa que suposa un total de 27,4 milions d'espanyols. El consum es va situar en les 2,6 hores per persona.