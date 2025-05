El brutal enfrontament entre Raquel Bollo i Pepi Valladares que paralitza 'Tardear'

El que prometia ser una tarda d'aclariments a 'Tardear' es va convertir en una tempesta en directe. Pepi Valladares, antiga assistenta personal d'Isabel Pantoja, acudia al programa per respondre a les recents declaracions de Diego Gómez, exparella de l'artista. Però la seva intervenció va donar un gir inesperat quan Raquel Bollo va irrompre en directe, donant lloc a un enfrontament que va acabar amb crits i acusacions creuades.

Tot va començar quan Pepi Valladares va fer referència a l'entrada de Raquel Bollo a la vida d'Isabel Pantoja. Just llavors, la col·laboradora apareixia al plató per defensar la seva versió: "Jo no em fico en les coses que no he viscut, però acabo d'escoltar el de Carmela, que mor. Ella es jubila i entro jo al Teatre Lope de Vega".

Tanmateix, Pepi Valladares sostenia que només van ser "tres dies" els que Raquel Bollo va estar en aquell teatre abans de ser substituïda. Versió que no va convèncer la col·laboradora: "Segur? Que ho puc demostrar, a veure si tu ets capaç de demostrar tantes coses que has dit".

| Mediaset

En aquell moment, Raquel Bollo va revelar el motiu pel qual no volia participar inicialment en la discussió de 'Tardear': "Jo he dit que no hi entraré, però no per Pantoja sinó per tema dels meus fills. Com es diu els fills fan mal, doncs els meus em fan mal". Però Pepi Valladares no cedia: "Què tenen a veure ara els teus fills?".

"Doncs agafa i te'n vas", afegia Pepi Valladares al que Raquel Bollo va replicar a 'Tardear': "Qui ets tu per fer-me fora?". La tensió entre ambdues creixia per segons. "Jo simplement he vingut avui i tu estàs aquí cada dia i estic parlant, doncs respecta el que estic dient", afegia Pepi Valladares.

Frank Blanco va intentar reconduir la situació demanant calma: "Raquel, deixem que parli Pepi". Però la convidada seguia sense sentir-se escoltada i va deixar caure una insinuació: "És que si no me'n vaig, que jo sé com arribes tu a la vida d'Isabel ehhh". Raquel va reaccionar immediatament: "Com?". Pepi es va contenir: "No ho explicaré". Frank Blanco va intervenir de nou: "Pepi si aconsegueixes el torn de paraula aclareix però no ataquis".

| Mediaset

"Si els seus fills són públics i entren a un reality tinc tot el dret a opinar", deia Pepi Valladares. Raquel Bollo li va preguntar directament: "Jo he parlat malament dels teus fills?", i va obtenir una resposta demolidora: "Sí, malíssimament". A més, Pepi Valladares va afegir: "Maleducats són sí, amb Asraf es van portar molt malament".

A més, Raquel Bollo va acusar Pepi Valladares de parlar malament del seu fill quan era petit. "Què jo he dit això? Demostra-ho", li exigia la convidada. La resposta de Raquel Bollo va ser directa a 'Tardear': "Què jo t'he de demostrar a tu de què?".

En aquell moment, Pepi Valladares va prendre una decisió: "Si jo no puc contestar a aquesta senyora jo me'n vaig", va dir mentre es treia el micròfon. Verónica Dulanto va intentar detenir-la, però la convidada estava decidida a abandonar el plató. "Jo sé com arriba ella a la vida d'Isabel Pantoja i a mi no em deixarà de mentidera Raquel Bollo per moltes taules que tingui", va exclamar mentre marxava.

Tanmateix, des de diferents punts del plató de 'Tardear', ambdues dones es cridaven, i Verónica Dulanto va haver d'intervenir físicament per evitar que la situació anés a més. "Jo crec que heu d'estar lluny l'una de l'altra", va sentenciar Frank Blanco.