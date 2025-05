'Tardear' cau en audiències i enfonsa la tarda de Telecinco a mínim aquest divendres

La tarda continua sent el gran forat negre de Telecinco. Malgrat el canvi d'horaris, 'Tardear' i 'El Diario de Jorge' segueixen sense aconseguir els resultats esperats. En especial, el programa de sobretaula, que cada dia està per sota del doble dígit i, aquest divendres 23 de maig, ha caigut a un dels seus mínims en audiències.

D'aquesta manera, 'Tardear' ha marcat un escuet 7,8% i 613.000 espectadors en la sobretaula de Telecinco. Es tracta del seu segon pitjor resultat en quota de la temporada, tan sols per sobre del passat dilluns 20 de gener, quan va marcar un 7,7% i 695.000. De fet, aquest preocupant resultat va ser el que va provocar que Ana Rosa Quintana tornés als matins.

Aquestes audiències de 'Tardear' també han perjudicat la resta de la tarda de Telecinco. Just després, 'El Diario de Jorge' també ha perdut el doble dígit amb un 9,1% i 606.000 televidents. Per la seva banda, 'Reacció en Cadena' també ha estat molt fluix amb un 7,8% i 581.000 seguidors.

| Mediaset

Recordem que molt aviat Telecinco farà canvis en les seves tardes, però, a priori, tan sols afectaran el concurs d'Ion Aramendi. Després de dos anys i mig en graella, 'Reacció en Cadena' ha estat cancel·lat, però Mediaset produirà un nou concurs també amb Bulldog TV. No seria d'estranyar que aquest fos el punt de partida per a més canvis a la tarda, tenint en compte especialment les males audiències de 'Tardear' en sobretaula.

D'aquesta manera, el lideratge en la sobretaula aquest divendres ha estat per a la sèrie 'Sueños de Libertad', amb un 13,2% i 1.124.000 seguidors en la seva franja completa. Just després, 'Valle Salvaje' (11,7% i 871.000) i 'La Promesa' (15,3% i 1.067.000) han continuat governant la seva franja. No obstant això, un cop acaben les sèries, 'Y ahora Sonsoles' (11% i 778.000) retorna el lideratge a Antena 3, que tanca la tarda arrasant en audiències amb 'Pasapalabra' (21,6% i 1.618.000).

Malgrat les seves males audiències,'Tardear' ha aconseguit superar 'La Familia de la Tele', que en el seu primer tram ha marcat un fluix 6,4% i 535.000 espectadors. A més, 'El Diario de Jorge' també ha estat per sobre del segon bloc, que s'ha conformat amb un 6,5% i 438.000 a La 1.