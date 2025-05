Frank Blanco posa fre a Marta López a 'Tardear' després de les seves acusacions

A només un mes de donar-se l’esperat 'sí, vull' amb la seva parella, Marta López ja està ultimant els detalls finals del casament. Mentre el compte enrere avança, la televisiva ha començat a desvetllar qui formarà part de la seva llista d’invitats en aquest dia tan especial.

Tanmateix, la llista d’invitats no ha estat exempta de polèmica. Alguns companys de feina de Marta no han estat inclosos, i com era d’esperar, això ha generat un cert malestar entre els no afortunats. Un d’ells és Frank Blanco, molest perquè Verónica Dulanto va ser convidada i ell no.

Davant la polèmica, Marta López ha defensat el seu dret a convidar "a qui li doni la gana". Tot i que el que realment li ha molestat no han estat les crítiques, sinó que el seu programa 'Tardear' hagi publicat la possibilitat que el rei emèrit assisteixi al seu casament, al·legant que seria pacient del seu futur marit.

Aquesta pregunta li la van fer a l’entrevista que ha concedit en exclusiva a Lecturas sobre el seu casament, però la va esquivar. "La Marta sempre ens ha demanat que no es parlés d’aquest tema. Ha estat generosa i ens ha permès que li féssim aquesta pregunta, però no ha contestat", va revelar ahir al programa el director de la revista, Luis Pliego.

| Mediaset

Però la televisiva no ha pogut esquivar aquesta pregunta al programa de la tarda, ja que Frank Blanco ha estat molt incisiu. El presentador no va dubtar a retreure-li al director de Lecturas, Luis Pliego, el seu intent de controlar el rumb de l’entrevista: "Tu condueix la teva publicació que nosaltres conduirem aquest programa. Ens deixeu conduir nosaltres l’entrevista? Sense abans de tornar la paraula a la Marta, deixar una darrera pulla: "Nosaltres reprenem la pregunta i que la Marta contesti el que vulgui".

Després de la tensió, el conductor de 'Tardear' ha volgut utilitzar l’humor, però a la protagonista no li ha fet gaire gràcia. "Estic content de no anar al teu casament si és perquè hi hagi un seient per a Joan Carles I". "No em fa gens de gràcia. Això em sembla ja el súmmum. Em faria vergonya ficar en això els pacients de la meva parella", ha retret.

Marta López va expressar la seva incomoditat assegurant que no l’estaven respectant. Va defensar amb fermesa que la professió del seu futur marit no era un tema sobre el qual hagués de pronunciar-se. Finalment, visiblement molesta i resignada, va tancar l’assumpte amb un contundent: "Feu el que us doni la gana".

Finalment, Frank Blanco ha defensat la seva tasca com a periodista: "Només faltaria que jo al meu programa no pogués acabar la meva exposició. La nostra feina és fer preguntes i que cadascú contesti el que vulgui. No hi ha més. El que no pot ser és que no es pugui preguntar", ha sentenciat el comunicador.