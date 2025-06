La 1 fa un canvi sobtat de programació que afecta directament 'La Promesa'

Canvi de programació a la graella de La 1 per a aquest dimecres 11 de juny. La cadena tenia prevista l'emissió durant la tarda, a partir de les 18h, de l'enfrontament entre Eslovàquia i Espanya a la fase de grups del Campionat Europeu Sub-21. Això provocava que aquest dimecres no s'emetessin 'La Promesa' i 'El Cazador Stars'.

Tanmateix, durant el matí de dimarts 10 de juny, TVE ha anunciat un canvi inesperat. Finalment, el partit de futbol s'emetrà a La 2, fent que La 1 mantingui l'estructura de les seves tardes. De moment es desconeix com afectarà la graella del canal secundari, tot i que 'Malas Lenguas' no podrà començar a les 19h.

D'aquesta manera, el partit del Campionat d'Europa Sub-21 entre Eslovàquia i Espanya es podrà veure en directe dimecres 11 de juny a les 18:00h a La 2. També en streaming a través de la plataforma RTVE Play. A més, els espectadors podran seguir tot el que passi amb la informació d'última hora durant l'enfrontament amb la retransmissió de RNE i el directe minut a minut a RTVE.es.

Cal destacar que no sorprèn la decisió, després que l'amistós emès divendres a La 1 punxés en audiències. I és que l'enfrontament entre Espanya i Ucraïna va marcar un escàs 5,3% i 465.000 espectadors en prime time.

| RTVE

Per tant, els espectadors podran gaudir aquest dimecres d'un nou capítol de 'La Promesa'. En aquest episodi, en Manuel explica a la Simona que ha descobert que, en realitat, en Toño i la Norberta no estan casats. La Leocadia retreu a l'Àngela l'abraçada que va fer al Curro i aconsegueix que l'Alonso parli amb el seu fill per exigir-li que mantingui les distàncies amb la senyoreta. A més, en Rómulo i l'Emilia reconeixen davant la Pía i en Ricardo que estan junts.

Per la seva banda, la Pía s'endinsa al despatx per recuperar la polsera que van comprar a la joieria i, juntament amb en Lope, fa un descobriment. En Samuel assegura que no va ser la Petra qui va enviar la carta que el delatava, però no dona més explicacions i defuig els seus companys.