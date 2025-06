La confessió de Belén Esteban sobre el seu futur després del final de 'La família de la tele'

S'hi va intentar, però no hi va haver manera. El final de 'La família de la tele' era, literalment, la crònica d'una mort anunciada. Les dades d'audiència discretíssimes que aconseguia diàriament van convertir la seva trajectòria en una autèntica agonia, tant per a l'equip com per als pocs espectadors que encara el seguien. I és que, com se sol dir, el que comença malament, acaba malament. El programa va començar amb el llast de dues cancel·lacions prèvies, i ni els canvis ni els ajustos van aconseguir salvar-lo del desenllaç inevitable.

Va ser aquest dimecres quan tots els col·laboradors i presentadors es van acomiadar de l'audiència amb una desfilada, encara que a menor escala que la de la inauguració. Ho van fer vestits d'egipcis i dins de sarcòfags, simbolitzant el seu pas a l'eternitat mediàtica.

Així, el format, que ja va afrontar crítiques abans de començar, no ha encaixat en els gustos del públic ni tampoc en els dels propis protagonistes. Només una setmana després de l'estrena, Belén Estebanva anunciar la seva possible sortida de 'La família de la tele' per "no reconèixer-se a si mateixa ni tampoc als altres".

Amb aquesta etapa ja tancada, ara la televisiva s'enfronta a un nou futur professional encara incert, encara que ha volgut donar algunes pistes. Ho ha fet mitjançant una connexió telefònica al programa 'Tentáculos' amb Carlota Corredera.

| Canal Quickie

Tot passava mentre al programa es parlava de la incipient relació entre Plex i Aitana. Així com de l'aparició de Belén Esteban al directe del youtuber. Al vídeo de YouTube, la Belén va entrar per trucada i va proposar a Plex assistir a La Velada d'Ibai Llanos acompanyat d'Aitana, mentre que ella hi aniria amb el seu marit, Miguel.

Per saber més sobre aquesta trobada, la Carlota Corredera va trucar a la seva companya, que va confirmar la relació entre la cantant i l'influencer. Després d'això, la de Paracuellos va revelar que el dia anterior havien tingut una festa de comiat de 'La família de la tele'. També que l'endemà es reunirien amb els seus companys de 'Tentáculos' i La Osa Producciones.

D'aquesta manera, l'ex de 'Sálvame' va mostrar el seu afecte a tot l'equip de Canal Quickie assegurant que aviat tornarien a estar junts. "Ens ha tocat a la vida un moment de separar-nos, però aviat ens tornarem a reunir tots". "És una exclusiva que ens estàs donant", expressava la Carlota Corredera molt sorpresa. "Això és un fins aviat", sentenciava donant pistes respecte al seu futur professional.