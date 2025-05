El dur dard de Massiel des d'Antena 3 a la fatídica estrena de 'La Familia de la Tele'

Massiel és una figura icònica en la música espanyola des de la seva històrica victòria a Eurovisió el 1968. Ahir, dimarts, va acudir a 'Y ahora Sonsoles' amb motiu de la recent distinció que ha rebut: una de les medalles del 2 de maig atorgades per la Comunitat de Madrid.

Durant l'entrevista amb Sonsoles Ónega, Massiel va repassar la seva trajectòria professional i va parlar obertament sobre com es troba després d'anunciar que pateix càncer de pulmó. Així, presentadora i cantant van recordar el seu mític 'La, la, la', cançó que havia de cantar Joan Manuel Serrat, ja que va ser el primer candidat per representar Espanya a Eurovisió.

Al llarg de la conversa, la conductora del programa va reconèixer que tenir al plató a Massiel era un gran honor. "És que això és un homenatge, teníem moltes ganes de tenir-te". "No et faré jo l'homenatge a tu?", li deixava anar Massiel sense cap pudor. "No, et dic una cosa, a mi m'estàs honorant i als espectadors d'aquest programa també", expressava la periodista.

[IMAGE]{1003650}[/IMAGE]

Després de l'emissió d'un vídeo en què Massiel defensava el divorci a Espanya, un micròfon obert va captar un moment espontani entre la cantant i Sonsoles Ónega. Massiel, en to proper, li va comentar a la presentadora que podia quedar-se una estona més: "Vinga, et faig una estoneta més", va dir amb naturalitat. Al que Sonsoles va respondre amb complicitat: "Això és que està a gust la senyora".

"Jo el que vull és que els teus espectadors gaudeixin amb el programa teu perquè és teu no meu", afegia l'artista. "Com que estàs molt guapa, si em promets que et posaràs menys laca i que de tant en tant et fas així al monyo et dono deu minuts més", li demanava a la presentadora.

Després d'això, Massiel no va dubtar a llançar un inesperat dard cap a 'La família de la tele'. Sonsoles Ónega va reconèixer que quan la visita gent tan important com Massiel, es posa molt nerviosa. Una cosa que va contentar l'artista: "Moltes gràcies, així et vull veure".

"Aquesta és la Sonsoles que jo volia veure, és que ha de venir gent que tregui el millor de tu", li reconeixia Massiel. "No, jo vull treure perquè sou exemple i de veritat la tele, què és? Un mirall", destacava Sonsoles. "La tele és comunicació, la tele no són festes ni carrosses ni falsos afalacs, la tele és que quan tu mires a aquesta càmera el cor se li surt a la gent i plori amb tu i vibri amb tu, per això no cal ni portar laca ni res que dona el mateix", opinava la convidada en referència al gran desfilada en l'estrena de 'La família de la tele'.