Belén Esteban esclata en públic contra 'Socialité' després de negar-se a gravar-la

La nit prometia ser una festa musical amb la parada madrilenya de la gira "La Bruja, la Niña y El Dragón" de Lola Índigo. Tanmateix, una figura inesperada va acaparar tots els focus abans que comencés l'espectacle: Belén Esteban. La col·laboradora de 'La Familia de la Tele' va protagonitzar un tens enfrontament amb l'equip de 'Socialité' que no va passar desapercebut

Tot just arribar a la catifa vermella, Belén Esteban es va adreçar amb gest seriós als mitjans. Sense previ avís, es va plantar davant de les càmeres visiblement molesta i va llançar un missatge directe als reporters de Mediaset. "Vull que em gravin tots On són els meus companys de 'Socialité'? Em podeu donar una explicació de per què no ens graveu?", va començar dient.

Segons va denunciar, l'equip de 'Socialité' hauria rebut ordres expresses de no gravar ni entrevistar antics col·laboradors de 'Sálvame'. Lluny de calmar-se, Belén Esteban va continuar elevant el to, deixant palès el seu enuig amb una barreja de tristesa i orgull. "Hem matat algú, hem robat o hem fet alguna cosa dolenta? Aleshores, qui dona l'ordre de no gravar-nos?", preguntava.

| TVE

"Crec que hem donat 14 anys de la nostra vida. Que injust. Vosaltres no en teniu la culpa. No vaig amb tu ni contra tu. Em fa pena dir això, però vull que ho gravi la gent", va expressar als periodistes que escoltaven en silenci.

"Que injust que us hagin prohibit que em graveu a mi, he donat 14 anys de la meva vida, que he guanyat molts diners, però més n'han guanyat ells, Telecinco i la productora. Em sembla tan lleig. Vull que ho graveu. Graveu-ho. Em sap greu per vosaltres, no tinc res en contra vostra us ho juro. Perdoneu-me", deia.

Finalment, Belén Esteban va tancar el seu al·legat amb un gest conciliador, apropant-se a l'equip de 'Socialité' entre paraules de perdó i afecte: "És tan lleig que digueu que no em graveu. Et demano perdó a tu i als teus companys, perquè no en tens la culpa. Què hem fet els de 'Sálvame'! He guanyat molts diners, però ells n'han guanyat tres o quatre vegades més que jo. Us faig un aplaudiment als meus companys que no us deixen gravar i vull que tothom aplaudeixi. Em sembla molt malament i et faré un petó, perquè no en teniu la culpa"