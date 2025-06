Lara Álvarez, sense pèls a la llengua, revela el motiu del seu comiat a Mediaset

Lara Álvarez va visitar ahir 'La Revuelta' en el seu primer tancament de temporada a RTVE. La presentadora va visitar l'espai per promocionar el nou concurs de La 1 que s'estrenarà la setmana que ve, 'La Conexión'.

En aquest quiz show, totes les respostes que es donen durant el programa condueixen a un únic concepte que està relacionat amb totes elles, la connexió final. I no només les preguntes, sinó que fins i tot els mateixos concursants mantenen vincles en comú.

Així, la comunicadora va parlar sobre aquesta nova etapa i no va dubtar a pronunciar-se sobre la seva trajectòria professional. Aquest projecte suposa la seva primera vegada a la televisió pública, però abans va estar vuit anys al capdavant de les gales de 'Supervivientes' a Hondures. Un període que ja va tancar i del qual s'ha volgut pronunciar una vegada més, però aquesta vegada a 'La Revuelta'.

| RTVE

En totes les vegades que ha parlat sobre això, ha volgut deixar clar que va ser una decisió pròpia. "Jo vaig haver de prendre una decisió molt complicada en sortir de Mediaset. Jo portava vuit anys a 'Supervivientes' i vaig sortir sense tenir feina i jugant-m'hi el creixement fora", va començar explicant la presentadora.

"Jo me'n vaig anar perquè vaig voler. Érem dues empreses i al final cal ajuntar una mica els interessos en comú", relata Lara Álvarez en recordar la conversa que va mantenir amb els directius de Mediaset. I és que, encara que costi de creure, el reality no només fa efecte en els concursants, sinó també en l'equip que s'hi deixa la pell durant tres mesos deixant la seva vida en pausa.

Tot i que reconeix que 'Supervivientes' va significar llançar la seva carrera, no es va aturar a evolucionar més enllà. Per això, va voler afrontar nous projectes estant al capdavant, però la cadena no ho va veure clar. "Jo volia fer nous reptes. En aquell moment es va pensar que no era el moment de canvi, per mi sí que ho va ser i vaig prendre la decisió".

Una decisió molt dura de la qual no se'n penedeix, tot i que, quan va dir adeu, la por de no tenir un "pla B" la inundava. Tanmateix, un any després, la comunicadora és just on volia ser: "Les decisions valentes sempre tenen recompensa".