La dura confessió de l'Aitana a 'El Hormiguero' sobre la depressió que va viure

Aitana torna i ho fa amb 'Cuarto azul', el seu nou àlbum d'estudi que veurà la llum aquest divendres, dia 30 de maig. L'artista porta tota aquesta setmana de promoció i, per escalfar motors abans del llançament, va visitar 'El Hormiguero'.

La convidada va acudir a l'espai per desena vegada. És per això que es va convertir en membre del Club Platino entrant per la porta gran amb un cotxe descapotable. I quin millor moment que el dia previ a la sortida del seu quart treball en què s'ha mostrat entusiasmada, però alhora nerviosa.

A la seva entrevista amb Pablo Motos hi va haver espai per parlar del significat del disc, sorprendre els seus fans, comentar algunes cançons, enfrontar-se al rosco de 'Pasapalabra' amb les formigues i fins i tot abordar el tema de la depressió que va patir.

| Atresmedia

Pel que fa a la depressió que va travessar l'any passat, va explicar que va començar a notar-ho durant la gravació del seu documental, tot i que el diagnòstic no va arribar fins que va acabar el rodatge. "Vaig començar a sentir que la cara se m'inflava i no parava de plorar, estava tot el temps plorant", va revelar Aitana.

Durant la confessió, l'artista va revelar que va ser enmig d'una setmana laboral intensa quan es va adonar que alguna cosa no anava bé. Va trucar al seu pare, que tornava a casa amb l'AVE, i li va confessar que no podia sortir del llit i necessitava ajuda. Ell hi va acudir de seguida, igual que les seves amigues més properes. Davant la situació, la seva mare va decidir portar-la al psiquiatre, on finalment li van diagnosticar depressió.

"Agraeixo molt haver pogut assistir a teràpia i que m'ajudessin. Em feia molta por que em diguessin que tenia depressió i tampoc volia medicar-me perquè era tot molt desconegut per a mi". En aquell moment, la medicació la va ajudar molt, però tot i així se sentia culpable. "Per què estic així si jo ho tinc tot i jo soc una afortunada de la vida? Per què merdes em sento així?"