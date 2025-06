'Amar és per sempre' torna per sorpresa a la televisió, lluny d'Antena 3

Més d'un any després del seu final, 'Amar es para siempre' ja té data de retorn a les pantalles. Tanmateix, no ho farà a Antena 3, ni amb nous capítols. De manera sorprenent, Telemadrid ha anunciat que 'Amar es para siempre', amb la seva emissió des del principi, serà la seva nova gran aposta per a la sobretaula des d'aquest estiu.

Estrenada a Antena 3 el 2013, la sèrie era una continuació de 'Amar en tiempos revueltos', que es va emetre des del 2005 fins al 2012 a TVE. En aquest cas, 'Amar es para siempre' comença a principis de 1960, una dècada en què el nostre país patirà canvis significatius i de gran creixement. La sèrie, fidel a la seva marca, reflecteix aquell moment històric i gloriós, de reconstrucció espanyola, on hi ha un ressorgiment social i econòmic de la població.

D'aquesta manera, en el repartiment es van mantenir Itzíar Miranda, Manu Baqueiro, Antonio Sayagués, Nadia de Santiago, Javier Collado i Maica Barroso respecte a 'Amar en tiempos revueltos'. A més, la sèrie també va comptar amb actors nous entre els quals destacaven Marc Clotet, Bárbara Goenaga i Elena Furiase.

| Atresmedia

Per tant, els espectadors que ho desitgin, podran tornar a revisionar 'Amar es para siempre' de la mà de Telemadrid. La seva emissió serà a les 15.30h, una franja semblant a la que tenia a Antena 3, quan començava passades les 16h.

Cal destacar que 'Amar es para siempre' va anar evolucionant i adaptant-se als seus espectadors. De fet, una de les trames que més va cridar l'atenció en les seves últimes temporades va ser la de Luimelia, protagonitzada per Carol Rovira i Paula Usero. La seva relació era un amor prohibit pels temps en què es desenvolupava la història, que fins i tot va comptar amb el seu spin-off a atresplayer.

Recordem que 'Amar es para siempre' va aconseguir enganxar els espectadors fins al final. El 2024, va ser líder absoluta de la seva franja amb una mitjana que va fregar els 1,2 milions d'espectadors (11,8% de quota). La sèrie arribava cada dia a més de 2,2 milions d'espectadors únics. Ara, intentarà tenir una segona vida en obert de la mà de la cadena autonòmica Telemadrid.