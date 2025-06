La potent llista de convidats d''El Hormiguero': de Paco León al retorn de Plex

Pablo Motos ha anunciat la llista de convidats que visitaran 'El Hormiguero' els pròxims dies, oferint una programació variada amb figures del món de l'entreteniment i la interpretació. El programa d'Antena 3 comptarà la setmana del dilluns 16 al dijous 19 de juny amb la presència de Paco León, Miren Ibarguren, Patricia Conde i Plex.

D'aquesta manera, ' El Hormiguero' començarà la setmana amb la visita de l'actor i director Paco León per presentar la seva nova pel·lícula, "Uno equis dos", que arriba als cinemes el 4 de juliol. Es tracta d'una comèdia negra inspirada en una història real que explica com dos amics replantegen les seves vides quan estan a punt d'aconseguir un ple al 15 en el mateix joc en què juguen des que es van conèixer a la universitat.

Dimarts 17 de juny, el programa rep l'actriu Miren Ibarguren per parlar de 'Los sin nombre', la nova sèrie que s'estrena el pròxim 26 de juny. En aquest drama de Movistar Plus+, la protagonista interpreta una dona que perd de manera traumàtica la seva filla. Quan comença a recuperar-se del trauma, descobreix anys després que la seva filla potser encara és viva.

| Atresmedia

Dimecres, 'El Hormiguero' rep la presentadora i actriu Patricia Conde. Amb ella, Pablo Motos parlarà sobre la seva participació a la pròxima edició de 'El Desafío' i els seus nous projectes professionals. Aquests inclouen la publicació d'una novel·la els pròxims mesos i l'estrena als cinemes de la pel·lícula "Sujétame el cubata".

Finalment, acudeix a 'El Hormiguero' a explicar com ha estat la seva tercera volta al món el creador de contingut, Daniel Alonso, conegut popularment com Plex. El viatge va ser tota una aventura, interrompuda pel seu passaport: es va quedar sense pàgines per segellar i va haver de tornar a Espanya per renovar-lo. En aquest trajecte l'han acompanyat novament els seus millors amics, així com també noves incorporacions com el murcià "Ganga", tatuador de celebrities.

En audiències, 'El Hormiguero' va tancar la seva segona millor setmana de l'any amb un 15,9% de quota mitjana, aconseguint 1,9 milions de seguidors i 4,5 milions d'espectadors únics. El programa de Pablo Motos va aconseguir un avantatge sobre el resultat del seu competidor a la cadena pública de +4,4 punts, la tercera distància més gran.