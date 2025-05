Belén Esteban anuncia la seva sortida de 'La Família de la Tele' després de les seves males audiències

Belén Esteban ha anunciat la seva possible sortida de 'La Familia de la Tele'. Només una setmana després de l'estrena i en plenes males audiències del format, la col·laboradora ha confirmat que no vol seguir a La 1. Tot i que la seva sortida encara no està confirmada, Belén Esteban ha revelat en directe que vol deixar 'La Familia de la Tele'.

"No estic incòmoda, no vull estar en aquest programa perquè no sóc la Belén Esteban que vull ser. Tinc els meus dies, però em considero una tia divertida, es fica en els temes i parla... No vull enfadar-me amb tu, però tots els companys ho paguem amb tu", començava explicant Belén Esteban a 'La Familia de la Tele'.

"No em reconec a mi mateixa, però tampoc als altres", afegia. D'aquesta manera, assenyalava el que no li agradava de 'La Familia de la Tele': "No mentiré. De primeres no m'agrada el format perquè els temes no m'agrada cap, que ja els han tractat abans en totes les cadenes. Crec que tenim una capacitat, que conec la capacitat de tots, per fer coses noves".

| RTVE

A més, també criticava l'horari, amb les sèries al mig, i els nous presentadors: "Sóc una tia molt observadora i sé que reps ordres i sento (dirigit a María Patiño). Veig a Aitor Albizua i Inés Hernand, sobretot Aitor, és com si a mi em fiquessin a 'Cifras y Letras'".

"No puc parlar, començo un tema i se'm talla, no puc acabar una frase... Però potser és culpa meva. Jo em vull anar del programa. Vull parlar amb Òscar i Adrián perquè em vull anar, no ho sap ningú, només el meu marit", revelava per sorpresa Belén Esteban.

"Ahir quan va haver-hi la moguda, va ser per una tonteria, però em vaig agobiar. No vull ser la Belén Esteban que va ser en aquells anys de 'Sálvame'. Aquells anys en què em seguien les càmeres, em girava i contestava, però ja no vull. No vull que em vegin feta pols per una maionesa", explicava.

A més, Belén Esteban ha revelat que des del principi no va voler participar a 'La Familia de la Tele', ni tan sols abans de la desfilada. "No és per estar a televisió espanyola, vaig trigar un mes i mig o dos a signar el contracte", deia.