Audiències: 'La Família de la Tele' punxa en el seu final amb el seu segon pitjor resultat

'La Família de la Tele' ja s'ha acomiadat definitivament dels espectadors a La 1. Tanmateix, les audiències tampoc han acompanyat el programa de María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua en el seu final. I és que 'La Família de la Tele' ha caigut al seu segon pitjor resultat històric en el seu comiat, només per sobre del resultat de dilluns, que va provocar la seva cancel·lació.

Recordem que 'La Família de la Tele' es va acomiadar de la manera més inesperada possible, fidel al seu estil. El programa va dir adeu amb una entrega ambientada a Egipte, convertint el seu plató en un viatge simbòlic a l'altre món, en línia amb la creença de la vida després de la mort. Com a colofó final, María Patiño, Víctor Sandoval i Kiko Matamoros van aparèixer en sarcòfags, simbolitzant el seu pas a l'eternitat mediàtica.

Tanmateix, 'La Família de la Tele' tampoc ha aconseguit atreure els espectadors en el seu comiat. Aquest dimecres 18 de juny, l'espai ha caigut al seu segon pitjor resultat en audiències amb un insostenible 4,5% i només 322.000 seguidors. Un resultat, sent setena opció de la seva franja de nou, que està xxx punts per sota de la mitjana de La 1 en el dia.

| RTVE

En franja de coincidència,el lideratge ha estat per Antena 3, que marca un fantàstic 17,5% amb 'Y ahora Sonsoles' juntament amb 'Pasapalabra'. A distància, laSexta (9%) amb 'Más Vale Tarde' i laSexta Noticias, Telecinco (8,4%) amb 'El Diario de Jorge' i Informativos Telecinco, les cadenes autonòmiques (7,7%) i Cuatro (5,6%) amb 'Lo sabe, no lo sabe' i Noticias Cuatro. A més, en cinquena posició, també per sobre de 'La Família de la Tele' i Cuatro, hi ha La 2 amb un 5,7% i gràcies a 'Malas Lenguas'.

De fet, un dia més, 'La Família de la Tele' ha perjudicat 'Aquí la Tierra', que ha baixat a un 7,6% i 640.000 seguidors. No obstant això, abans, 'La Promesa' ha liderat la seva franja en audiències des de La 1 amb un fantàstic 13,3% i 972.000. Per la seva banda, 'Valle Salvaje' continua amb bons resultats i també ha liderat amb un 10,6% i 822.000 fidels.