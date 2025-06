Carmen Borrego planta 'Tardear' en la seva segona setmana per un motiu inesperat

El que semblava ser una gran estrena per a Carmen Borrego i 'Tardear' va acabar convertint-se en una bronca monumental. Durant l'emotiu homenatge a la seva mare, María Teresa Campos, pels 84 anys que hauria complert, la televisiva va aprofitar per anunciar la setmana passada que s'afegia a l'equip del programa de tarda.

Així, Carmen Borrego tenia previst incorporar-se aquesta setmana al programa com a col·laboradora, amb una secció pròpia titulada 'La defensora de los Borregos'. El seu debut estava anunciat per ahir, però finalment no es va produir. Borrego va plantar Frank Blanco i Verónica Dulanto, deixant l'equip sense la seva esperada aparició i sense la seva secció.

"Volem ser molt sincers, avui dilluns estem una mica inquiets per Carmen Borrego perquè avui era el dia en què volíem estrenar la secció de la Carmen que vam anunciar l'altre dia aprofitant l'homenatge pels 84 anys de María Teresa Campos. Doncs la Carmen no ha arribat a Telecinco, no és als estudis i no tenim clar que vingui", va expressar Frank Blanco només començar el programa.

L'espai va deixar caure que aquest canvi d'actitud podria correspondre a l'enfadament de Belén Rodríguez, amiga de la protagonista, en no ser avisada amb antelació de l'anunci de la nova secció de Carmen Borrego en un dia tan important. "A dia d'avui no tenim res clar perquè tot està a l'aire. Carmen si ens estàs veient fem el que calgui", afegia el presentador afirmant que de moment no hi ha un futur clar per a la nova defensora de l'audiència. Després d'això, Belén Rodríguez s'ha pronunciat aclarint que no creu que el plantó tingui a veure amb el seu enuig.

| Mediaset

"Jo l'altre dia quan vaig veure les imatges de la Carmen explicant que li hauria agradat que jo hi fos em vaig enfadar i vaig dir que no volia saber res d'ella. Però que jo sàpiga entre la Carmen i jo no hi ha cap problema. Per part meva no n'hi ha i per part seva tampoc o almenys espero que no m'hagi enganyat", començava explicant la col·laboradora. Per després confirmar sota el seu punt de vista la veritable fugida de la seva amiga: "Jo crec que no és per mi. Jo tinc una teoria que la Carmen no vol interferir en la carrera del seu fill que està començant".

Després de les diferents teories que han sorgit al plató, Carmen Borrego ha trucat a 'Tardear' per parlar sobre la seva decisió aclarint que no és per culpa de Belén Rodríguez. "L'únic que vull deixar clar és que la meva decisió no té res a veure amb tu i que jo no tinc cap problema amb tu. Tu ets la meva amiga de fa molts anys i has estat tan important a la meva vida que vull que hi siguis. Crec que per un desacord no cal trencar l'amistat".

"Moltes vegades no enteneu que quan un en determinats moments de la seva vida ha patit en un programa de televisió de sobte es paralitza. Cal establir les normes del joc, que tots ho tinguem clar i ja està. Però la meva decisió no té res a veure amb la Belén", ha sentenciat Carmen Borrego.