Risto Mejide tanca temporada de 'Viatjant amb Chester' amb un missatge de futur

Nou espectacular tancament de temporada per a 'Viajando con Chester'. El sofà més famós de la televisió va tornar aquest any amb la seva onzena temporada després de dos anys de descans. Un retorn en què el mític sofà ha tornat a ser sinònim de proximitat, escolta atenta i connexió emocional amb els convidats.

Així, Risto Mejide va posar fi a la temporada acompanyat de Rappel i de l'astronauta Pablo Álvarez, en un emotiu programa que va culminar amb una reflexió final que deixa oberta la possibilitat d'una pròxima entrega del format.

"No tots els finals són tancaments", han estat les paraules amb què el presentador començava aquesta última entrega. Per continuar explicant que un final no significa quelcom definitiu:"Hi ha finals que obren, que fan mal com cicatrius i finals que són una alliberació". Una reflexió que, potser, podria estar en sintonia amb la pròxima aposta de Mediaset: un nou espai d'entrevistes amb Ana Milán, a l'estil de 'Chester'.

| Mediaset

"La meva àvia deia que tota porta té dos costats: el que es tanca al d'abans i el que s'obre al de després", va explicar el presentador per justificar per què pensa així sobre els finals. "Suposo que va ser la seva manera d'ensenyar-me que després de tota pèrdua ve alguna cosa que sempre val la pena", va afegir abans de confirmar el futur de 'Viajando con Chester'." Aquest programa avui s'obre a una temporada més, benvinguts a 'Viajando con Chester'".

Amb aquesta declaració, Risto Mejide ha confirmat que Cuatro continuarà comptant amb entrevistes directes, honestes i sense complaença de la mà de 'Chester'. I quina millor manera de celebrar-ho que acomiadant-se per tot el que val la pena entrevistant el vident i astronauta.

D'aquesta manera, l'última entrega va estar marcada per un ambient espiritista i espacial, abans que el presentador s'acomiadés del seu públic per un temps determinat. "Això és tot, fins la temporada que ve", van ser les seves paraules finals. Aquesta temporada va tancar amb una discreta quota de pantalla del 4,4% i 324.000 espectadors fidels. No obstant això, el programa va aconseguir pujar fins a un 6,5% entre els espectadors de 25 a 44 anys, un segment clau per a la cadena.