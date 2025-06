Carmen Borrego s'escapa de la llengua sobre la relació d'Escassi amb la Terelu Campos

Álvaro Muñoz Escassi ha fet balanç del seu pas per 'Supervivientes' durant el debat final. Tot i haver-ho donat tot en la supervivència, no ha estat un dels participants que més joc ha donat a l'illa, cosa que podria haver provocat la seva segona posició. Aquest tema ha estat debatut al plató de 'Vamos a ver' pels col·laboradors de Joaquín Prat.

"Jo he estat fan del concurs d'Escassi, perquè crec que com a supervivent és la pera. Però és veritat que ha estat callat fins al final", començava Carmen Borrego en el debat sobre 'Supervivientes' al plató de 'Vamos a ver'.

Per la seva banda, Marisa Martín Blázquez defensava el joc d'Álvaro Muñoz Escassi: "Diuen que ser estratega és dolent i a mi no m'ho sembla perquè és un concurs. L'estratègia d'Álvaro Muñoz Escassi ha estat per a mi força coherent, perquè ha dit que vagin passant les setmanes, no em fico amb ningú i arribo a la final, demostro i ho dono tot, com ha fet. A més, és la seva manera de ser".

| Mediaset

"Ahir vaig entendre que potser no havia estat una estratègia. El que ha anat passant és que ha anat acumulant tot i quan estàs molt cremat, que no pots més, té raó ell que va dir que no podia més i va explotar", opinava Adriana Dorronsoro.

"També és més fàcil entendre't entre quatre que entre vint. Si et poses així entre vint al final tens molts fronts oberts, però quan queden menys persones és més fàcil relacionar-te", sentenciava aleshores Carmen Borrego.

D'aquesta manera, el debat girava entorn de la relació entre Terelu Campos i Álvaro Muñoz Escassi. "Al principi pensava que estaven jugant i vaig arribar a un punt en què ho dubtava. Ara, quan veig que no ho volen aclarir, em crec més que hagi pogut passar", deia Carmen Borrego. A més, la col·laboradora de 'Vamos a ver' deixava anar una frase que aixecava les alarmes de possible confirmació al plató: "El que m'expliqui la meva germana es queda en privat".