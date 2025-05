Carlota Corredera sentencia Carmen Borrego després del que ha passat a 'Tentacles'

La tensió contínua entre 'Ni que fuéramos Tentacles' i Carmen Borrego. El programa s'ha posicionat com un dels més crítics amb el clan Campos, especialment per part de Kiko Hernández, qui ha llançat constants comentaris dirigits a la germana de Terelu Campos, a qui es refereix de manera recurrent amb el malnom de "potota".

Tot va començar quan el reporter, Gonzalo Vázquez, va fer una de les seves mítiques cobertures esperant en aquest cas Carmen Borrego a les portes de Mediaset. L'argentí tenia una missió clara: entregar un coco a la televisiva "per afiançar la seva relació". Tanmateix, la seva reacció no ha estat l'esperada i la filla de María Teresa Campos ha ignorat les reiterades crides del periodista, tot i trobar-se a pocs metres.

Això estranya i molt al programa, ja que ella mateixa va assegurar una treva en què començaven de zero. "No entenc aquesta actitud. Jo crec que no suporta el bon rotllo que tens amb l'Alejandra", va expressar Carlota Corredera en veure la primera part del vídeo. A la segona part, en què la televisiva sortia de Telecinco en cotxe, no va ser capaç ni de saludar per la finestreta al reporter.

| Canal Quickie

"Estic enfadat i desil·lusionat, tinc el cor amb foradets. No m'ho esperava d'aquesta persona. Fa molt de temps que lluito per les Campos, soc el màxim defensor d'aquest clan", va assegurar Gonzalo Vázquez tremendament enfadat després d'aquest menyspreu.

Va ser en aquell moment quan Carlota Corredera va decidir explicar queella també havia estat ignorada de la mateixa manera. "Ahir, atès que la Carmen havia demanat que comencéssim de zero i féssim reset, vaig decidir trucar-la. No des d'un telèfon de producció, des del meu telèfon personal".

La trucada tenia un bon propòsit, conèixer si "anava de debò això de fer les paus" i saber què podia fer el programa "per apropar posicions". Tot i això, la presentadora ha revelat que no va obtenir resposta de la Carmen Borrego i que a més no li va tornar la trucada. "Ella sabia que no estàvem en directe, era una trucada de la Carlota a la Carmen. Potser la truja enfadada seré jo".

Després de tancar aquesta desafortunada trobada entre el reporter i la Carmen Borrego, la Carlota Corredera ha volgut llançar un missatge clar al rostre de Telecinco: "El mínim és dir bona tarda, bon dia. Això no se li nega a ningú". "Jo no sé si estic enfadada, el que sí sé és que estic calenteta", advertia sobre el futur de la seva relació amb la de les Campos.