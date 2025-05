Belén Rodríguez respon amb força a 'Fiesta' després de les paraules de Terelu Campos

La tensió entre Belén Rodríguez i Terelu Campos continua augmentant. Després d'anys d'amistat i feina conjunta, totes dues es troben ara en bàndols enfrontats, amb paraules que deixen poc espai per a la reconciliació. Tot va començar amb la entrevista que Belén Rodríguez va oferir a 'De Viernes' la setmana passada, on va relatar com es va sentir traïda per la que havia estat una de les seves grans amigues.

Belén Rodríguez no es va estar de res a l'hora d'acusar Terelu Campos d'haver estat "col·laboradora i còmplice necessària a l'hora de vulnerar la meva intimitat i participar en aquella persecució i en aquell assetjament", en relació amb episodis viscuts a 'Sálvame'. A més, va confessar que, a dia d'avui, Terelu Campos hauria d'estar agraïda per no haver estat denunciada.

D'aquesta manera, a l'últim 'De Viernes', després del seu retorn de 'Supervivientes', Terelu Campos es va mostrar dolguda per les paraules de Belén Rodríguez. Tanmateix, va admetre que no s'enorgulleix del que va passar, tot i que es va justificar assegurant que en aquell moment només complia ordres com a presentadora de 'Sálvame'.

| Mediaset

Aquestes justificacions no han convençut Belén Rodríguez. Des de 'Fiesta', la col·laboradora ha deixat clar que esperava un altre tipus de gest: "És normal que no se senti orgullosa per una qüestió d'ètica personal i professional". "No pot dir 'deixem la guerra' perquè ara em toca parlar a mi", ha afirmat, evidenciant que encara té molt a dir.

"Ella insisteix a barrejar un munt de temes que no venen a tomb i insisteix a ficar la seva mare en aquest tema. Que la deixi descansar en pau i no la fiqui en aquest assumpte tan tèrbol. S'entesta a continuar parlant de temes que sap que jo no puc contestar, per això la dic tramposa", ha afegit a 'Fiesta', visiblement molesta.

"Jo mai em reconciliaré amb Terelu si no la veig penedida", ha sentenciat Belén Rodríguez. A més, ha estat molt clara sobre el que espera: "Només em valdria que, veient les imatges, que són terribles, digués 'com ens vam passar amb la Belén', amb perdó i sense rendicions. Que se'n penedeixi de veritat. Que no siguem hipòcrites, que es queixen que les segueixen pel carrer i ella va venir a gravar a la porta de casa meva".