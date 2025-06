La confessió d'Ana Belén sobre la fama que Pablo Motos no esperava a 'El Hormiguero'

La setmana va començar plena de música a 'El Hormiguero'. Ana Belén va ser l'encarregada d'inaugurar-la amb una visita al programa de Pablo Motos, on va presentar el seu nou disc i gira, 'Vengo con los ojos nuevos'. Aquest treball marca el seu retorn als escenaris després de set anys d'absència discogràfica, una retrobada esperada amb el seu públic que l'artista afronta amb il·lusió i moltes històries per explicar.

La cantant, coneguda per èxits com 'Lía' o 'El hombre del piano', sempre ha mostrat amb fermesa el seu compromís polític i social, defensant obertament allò en què creu. Durant l'entrevista, no només hi va haver espai per parlar de la seva nova etapa musical, sinó que també es va sincerar sobre alguns dels moments més durs de la seva vida personal. Des de el seu casament furtivament a Gibraltar, com a manera d'escapar del règim franquista, fins a l'assetjament mediàtic i popular que va patir durant el naixement del seu fill.

Precisament de el seu casament amb Víctor Manuel va confessar el següent: "En plena dictadura era impossible. Primer vam pensar a casar-nos a França, sabent que aquí no seria vàlid, però als nostres pares ja els valia això. Al final va ser Gibraltar, i el cas és que mai va ser vàlid".

| Atresmedia

Va ser llavors quan el presentador va emetre unes fotos del casament, però l'artista el va haver de corregir assegurant que les fotos no corresponien a aquell moment exacte. "Aquesta foto és d'una pel·lícula que vam fer, això mai va existir. Si nosaltres anàvem de hippies. De fet, nosaltres dúiem les aliances de casualitat. Víctor es va posar una jaqueta d'un rodatge i tenia les aliances de la pel·lícula", va expressar Ana Belén.

Per continuar recordant com va ser el naixement del seu fill. "Ara hi ha molta cura amb els menors i no se'ls pot fotografiar, però en aquell moment era terrible. I recordo que tan bon punt vaig posar-me de part, als tres dies em donen l'alta i hi havia tal enrenou al carrer de l'hospital que vam dir 'anem cap a casa'", va començar recordant la mala actitud que va tenir la premsa i el pla que van idear per deslliurar-se'n mentre Pablo Motos no en donava crèdit.

"Llavors, dos amics nostres van sortir per la porta principal amb el nadó i una jaqueta per sobre. Nosaltres vam sortir pel garatge", va confessar la cantant. "Ens perseguien per tot Madrid, insultant-nos des de les motos cridant-nos cabrons. I dèiem, però si només hem estat pares...", va afegir Ana Belén atònita recordant aquell moment.