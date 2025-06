La insinuació directa de Carmen Borrego sobre Escassi després de 'Supervivientes'

Els dubtes han arribat a Álvaro Muñoz Escassi en els últims dies a 'Supervivientes'. El concursant s'ha mostrat dubitatiu respecte a Sheila Casas, tenint en compte que no ha rebut cap missatge al llarg de l'edició. Aquest tema ha estat debatut al plató de 'Vamos a ver', amb opinions clares.

"A mi m'agrada Escassi, però es pensa el lladre que tots són de la seva condició i està dubtant que la Sheila l'estigui esperant. Si hagués estat ell qui s'hagués quedat aquí, perquè allà no tens res, però aquí ho tens tot, aleshores l'està traïcionant la seva pròpia ment", començava Carmen Borrego el debat.

Tanmateix, Pepe del Real no estava d'acord amb aquest argument: "No dubta. Elogia que la Sheila al final s'hagi fixat en ell, havent-hi una diferència d'edat important".

"M'encanta la relació que continua tenint Escassi amb Lara Dibildos. Aquest vincle tan especial que tenen tots dos, com es protegeixen, es cuiden i són família", deia Alejandra Rubio a 'Vamos a ver' .

| Mediaset

"Jo he trobat una mica més a faltar la Sheila. Veig que hi ha massa protagonisme en Lara Dibildos, que li va enviar un vídeo...", deia Sandra Aladro, abans de ser interrompuda per Alejandra Rubio: "La Sheila no vol participar d'això". "Et recordo que l'ha conegut en un plató de televisió d'aquesta casa, 'Tardear', on treballava, que no és una dona anònima", sentenciava Sandra Aladro

Tanmateix, Alejandra Rubio interrompia el debat a 'Vamos a ver': "Potser no vol exposar massa la seva relació, crec que també està bé". "Si s'han posat davant de les agències a fer ximpleries, a exhibir-se a la platja, a sortir disfressats, fer-se petons. No entenc ara aquesta obstinació de no defensar la meva parella", deia ràpidament Pepe del Real.

"Van intentar que la Sheila anés a visitar-lo i va dir que no volia i per això hi va anar el germà. Ella s'hi va negar rotundament, que no volia estar en això ara mateix", concloïa Giovanna González el debat.