Belén Rodríguez paralitza 'De Viernes' amb un advertiment directe sobre Terelu Campos

Belén Rodríguez ha visitat el plató de 'De Viernes' per explicar la seva versió dels fets després de mesos de rumors, distàncies i retrets soterrats. Ho ha fet mirant directament a càmera i visiblement emocionada, per posar paraules al deteriorament de la seva relació amb Terelu Campos i Carmen Borrego.

D'aquesta manera, Belén Rodríguez va acusar directament Terelu Campos d'haver participat activament en un episodi que considera profundament humiliant. "Em van destrossar la vida, és l'episodi més desagradable de la meva vida. Terelu estava al capdavant i ella va ser còmplice a l'hora de vulnerar la meva intimitat", va sentenciar amb rotunditat a ' De Viernes'.

"Es podia haver negat, i no només no es va negar, és que gaudia", va afegir, remarcant que l'actitud de la seva antiga amiga va ser decisiva perquè es trenqués el vincle. "Se'n va anar d'aquell programa perquè segons ella eren dolents, dolentíssims, però torna i es creu tot el que li diuen de mi. Em va vendre per presentar el programa", afegia.

| Telecinco

La periodista també va voler recordar la gravetat del que va succeir i l'impacte emocional que li va provocar: "No parlava amb ningú, estava morta de por. Vaig arribar a trucar a la policia, és que m'estaven gravant en la intimitat del meu domicili, era una brutalitat".

"El meu advocat em va posar sobre la taula i a dia d'avui em diu que pot estar molt agraïda de que no l'hagi demandat, però també dic, que no consentiré ni una mentida més, m'és igual que sigui Terelu o qui sigui", explicava. "Seria incapaç de fer-li a Terelu el que ella em va fer i m'està fent", va afirmar.

L'equip de 'De Viernes' va reconèixer la complexitat d'abordar aquest conflicte, atès que Terelu Campos és col·laboradora habitual. "És companya, i una bona companya", va apuntar Santi Acosta. Però Belén no va deixar passar l'ocasió per llançar una advertència carregada d'ironia: "Amb mi també ho era, aneu amb compte".

En audiències, 'De Viernes' va baixar 1,6 punts de quota fins a un 10,1% i 823.000 fidels amb l'entrevista a María José Cantudo i Belén Rodríguez.