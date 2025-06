3Cat treu pit dels seus resultats: és la tercera plataforma més escollida a Catalunya

3Cat se situa entre les tres plataformes més escollides pels catalans, davant d'altres ofertes tant públiques com privades. Pràcticament un de cada tres catalans accedeix a la plataforma 3Cat almenys un cop al mes. Són dades del nou sistema de mesura d'audiències Cross Platform View, de Kantar Media, entre gener i abril de 2024.

Es tracta d'un nou sistema de mesura d'audiències posat en marxa fa uns mesos a tot l'Estat i que, per primer cop, radiografia la situació a Catalunya. Rosa Romà, presidenta de 3Cat, ha explicat aquest dimarts en una presentació davant el sector audiovisual a Barcelona, a la qual ha assistit TVeo, que es tracta d'unes dades significatives dins del pla de transformació que viu el mitjà públic.

"En els últims anys han canviat molt els hàbits de consum. Abans pensàvem programació de matí, tarda o nit, ens veien a casa o ens escoltaven al cotxe, i ara pensem en les 24 hores i per a tots els àmbits. Volem saber com és l'espectador per avançar-nos amb els continguts", començava l'esdeveniment Sigfrid Gras, director de TV3.

Per la seva banda, Cristina Villà, directora d'innovació, recerca i estratègia digital, ha destacat la importància d'aquestes dades per saber "com ens mesurem i comparem amb els competidors és clau. Tenim moltes dades pròpies, però volem que ens mesurin des de fora per tenir aquesta comparativa amb el mercat. Cada dia canvia el consum, per això hem treballat per saber aquests canvis de comportament, saber generacionalment què necessiten, poder fer enquestes a la ciutadania i que opinin dels nostres continguts".

D'aquesta manera, segons aquest estudi de Kantar Media, 3Cat arriba al 29,2% dels catalans, només per sota de Prime Video (55%) i Netflix (51,8%). Supera en penetració a Catalunya a Disney+ (20,3%), Movistar+ (19,8%), atresplayer (15,9%), RTVE Play (14,3%) o Max (12,1%). Això sí, caldria destacar que 3Cat és una plataforma gratuïta, mentre que la resta, excepte RTVE Play, són sota subscripció.

"Necessitem una o diverses graelles molt competitives, perquè tenim diversos canals, però també hem de pensar noves estratègies per al públic sota demanda. Vuit de cada deu catalans tenen alguna plataforma i hem de pensar en ells. Tot en un entorn competitiu molt més complex, ja que competim amb altres mitjans tradicionals, però també amb altres formes de consum com estar jugant a un videojoc o consumint plataformes internacionals amb continguts molt potents. Estem molt orgullosos de compartir que els resultats ens acompanyen", explicava, per la seva banda, Rosa Romà.

Tanmateix, Maties Ramos, cap d'innovació de 3Cat, en declaracions a TVeo, ha explicat com es calculen aquests resultats. "A Catalunya 660 llars tenen un audímetre de Kantar Media, que ha situat un Focal Meter en 423, que el que capta és tot el trànsit de dades des de la televisió, mòbil o ordinador. Es mesura en base a una llista de links de les plataformes, que permet a Kantar saber què s'està consumint mentre ets a casa. Amb això es pot calcular quin percentatge de penetració té cadascuna de les plataformes, però també una mena de share sobre tot el consum".

Aquesta nova forma de mesura també ajudarà les cadenes a mesurar el consum dels seus productes a través de tercers. En el cas de 3Cat, un dels exemples és 'Cites Barcelona': "Es va estrenar en el lineal de TV3, a la plataforma 3Cat i a Prime Video i analitzem quin percentatge de consum hi va haver en cada finestra. Vam veure que eren audiències complementàries i que en el cas de Catalunya s'havia consumit principalment a les nostres plataformes, un 65% del consum va ser a TV3 o 3Cat, però a la resta d'Espanya va ser molt superior el consum a Prime Video".

Els reptes de futur de 3Cat

Per la seva banda, el director de continguts, programació i culturals de TV3, ha desvetllat els reptes de la Corporació. "Fem continguts que connectin amb aquesta societat que viu molt intensament, que tinguin valor i aportin recompensa immediata", explicava Cristian Trepat.

"El que més ens preocupa o ocupa és aquest canvi a l'streaming, de la graella fixa al contingut a demanda. Ja no calen 13 capítols per omplir una graella amb una durada determinada per al trimestre. Ara el nombre de capítols el decideix la pròpia història. Posem l'usuari i la creativitat al centre", afegia.

D'aquesta manera, explicava els quatre eixos del canvi de 3Cat: reconfiguració de l'arquitectura de la narrativa i el ritme (els usuaris consumeixen quan volen i al ritme que volen), diversitat de continguts i llibertat creativa (experimentar amb formats per arribar a nous públics), transformació de gèneres específics (adaptació del format a la finestra de distribució) i noves estratègies per enganxar (cercar prescriptors referencials i amb les seves pròpies comunitats).

"Necessitem treballar amb perspectives molt diferents, però també amb diferents formats. Necessitem grans formats, però també d'altres més arriscats, curts, independents, però sobretot en català", destacava Rosa Romà, presidenta de 3Cat, que revelava que la Corporació ha passat de treballar amb al voltant de 100 productores a haver signat contractes amb 221.