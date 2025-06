Ningú no esperava la reflexió de Ramon Garcia sobre les audiències de televisió

La televisió, igual que la ràdio, neix per informar, però també per acompanyar. Des de la seva invenció, la televisió es va convertir en un membre més de la casa que és present a totes hores. És més, moltes persones que viuen soles, gent gran o infants hi troben una manera de no sentir-se sols.

És a les tardes quan la televisió es converteix, potser més que mai, en una veritable companyia. Els programes de tarda no només ofereixen entreteniment diari, sinó que també es transformen en part de la rutina per a molts espectadors. Aquest acompanyament quotidià és especialment evident a les cadenes autonòmiques, com passa amb 'En Compañía', l'espai conduït per Ramón García a Castilla-La Mancha Media.

L'objectiu principal d'aquest programa és combatre la solitud entre la gent gran, i cada tarda aconsegueix connectar amb una audiència fidel que li aporta bones dades d'audiència. Aquest divendres va celebrar el seu novè aniversari en antena des de la seva estrena, i el seu presentador, Ramón García, va aprofitar l'ocasió per compartir una reflexió.

| Televisión de Castilla La Mancha

"De totes les estrenes que es fan a televisió a l'any, tant de programes com de sèries, fracassen el 87%. És a dir, el 87% de les estrenes televisives no funcionen. Nosaltres ens en vam lliurar, però és que portem 9 anys", va expressar amb orgull.

"Fer un programa diari, en directe i de gairebé 3 hores, també és un cas únic. Molts s'enregistren, d'altres no es viuen en el directe que vivim nosaltres... Farem 2.300 programes. No ens va aturar ni la pandèmia, no ens va aturar Filomena, ni l'apagada. No ens ha aturat ningú", manifestava el presentador del Grand Prix a la seva companya Gloria Santoro.

Nou anys acompanyant principalment gràcies al seu públic que sintonitza cada tarda CMM: "Sabeu per què seguim aquí? Per vosaltres. Per això va ser un plaer per a tot aquest equip de treball poder celebrar el nostre novè aniversari".

A més, tampoc va voler oblidar-se de tot l'equip que fa possible dia a dia les emissions, tant productora com cadena. "Gràcies a tots els companys/es i treballadors/es de les dues parts perquè junts som capaços de treure cada dia aquest programa. Com sempre fem, un aplaudiment per a ells i gràcies".