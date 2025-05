TV3 llença la tovallola i relega 'La jugada de Maquiavel' després del seu fluix debut

TV3 llença la tovallola de manera inesperada amb 'La jugada de Maquiavel' tan sols tres dies després del seu fluix debut. El passat dilluns 12 de maig, la cadena autonòmica catalana va estrenar aquest nou format del gènere del "whodunnit", barrejant misteri, joc psicològic i competència estratègica. Deu concursants amb perfils molt diferents van posar a prova el seu enginy i la seva capacitat per mentir, desconfiar i manipular per tal de guanyar.

D'aquesta manera, 'La jugada de Maquiavel' es va estrenar marcant un 9,8% de share, 165.000 seguidors de mitjana i 479.000 espectadors únics. Es tracta d'un resultat fluix per a un debut, però tampoc desastrós per a TV3, que lidera folgadament en la resta de franges. En targets, va destacar entre el públic de 25 a 44 anys pujant a un estupend 17,4% de quota de pantalla.

No obstant això, tan sols tres dies després de l'estrena, TV3 ha decidit no donar més oportunitats a 'La jugada de Maquiavel'. Per començar, la plataforma 3Cat ja ha estrenat el segon i tercer episodi d'aquest format. A més, el pròxim dilluns 19 de maig, 'La jugada de Maquiavel' s'emetrà en late night, a les 23:40h, retardant gairebé dues hores la seva emissió.

| 3Cat

Recordem que el joc va arrencar amb una assignació secreta de rols: alguns participants van ser honestos, mentre que altres actuen com a sabotejadors ocults. Des d'aquell moment, va començar una partida en què res no és el que sembla. Els jugadors han de superar missions impactants per acumular diners en un pot, mentre els sabotejadors intenten frustrar els seus plans des de dins, sense ser descoberts.

Qui està dient la veritat? Qui està jugant brut? En cada entrega, el públic de TV3 s'enfronta al repte de desemmascarar tots els impostors en 'La jugada de Maquiavel'.

'La jugada de Maquiavel' s'inspira en una fórmula que continua atrapant espectadors de totes les edats: personatges amb personalitats fortes, trames imprevisibles i secrets que es van revelant a poc a poc. Al llarg dels episodis, les tensions aniran en augment i les aliances canviaran segons els participants intenten sobreviure en un entorn marcat per la màxima desconfiança.