Com presentar-se als Premis CRIT, els premis a la creació de contingut en català

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (3Cat), l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic) i la Fundació .cat han presentat la primera edició dels Premis Crit, uns guardons destinats a reconèixer i fomentar la creació de contingut en català en tots els territoris de parla catalana.

Durant la roda de premsa, la presidenta de 3Cat, Rosa Romà, va destacar que l'objectiu principal d'aquests premis és contribuir al fet que la creació de contingut en català tingui un "recorregut professional" i pugui competir amb continguts en altres llengües. Aquest enfocament busca enfortir la presència del català en l'àmbit digital i audiovisual, oferint oportunitats reals de desenvolupament professional per als creadors que utilitzen aquesta llengua.

| ACN

Els Premis Crit estan oberts a creadors de contingut de tots els territoris de parla catalana, incloent Catalunya, País Valencià, les Illes Balears, Andorra i altres regions on es parla català. Aquesta amplitud geogràfica reflecteix el compromís de les entitats organitzadores amb la promoció i normalització del català en l'àmbit digital, reconeixent la diversitat i riquesa cultural d'aquests territoris.

Els premis inclouen el reconeixement al millor creador i al millor projecte de l'any, el millor vídeo i creador emergent, així com el millor creador en categories com entreteniment, gastronomia, lifestyle, entreteniment o actualitat i compromís social. Aquests guardons busquen abastar una àmplia gamma de formats i temàtiques, des de contingut audiovisual fins a projectes innovadors que utilitzin el català com a vehicle d'expressió.

La iniciativa dels Premis Crit s'emmarca en una sèrie d'esforços recents per part d'entitats catalanes per impulsar la creació de contingut en català. Per exemple, EVA, la marca de 3Cat que aglutina els continguts digitals pensats per al target juvenil.

Amb la creació dels Premis Crit, la 3Cat, l'Amic i la Fundació .cat reforcen el seu compromís amb la promoció del català en l'àmbit digital, oferint una plataforma perquè els creadors de contingut en aquesta llengua puguin obtenir reconeixement i oportunitats de desenvolupament professional.