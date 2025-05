TV3 dona la sorpresa i anuncia el retorn de 'Vinagre' amb Bruno Oro i Clara Segura

TV3 anuncia el retorn de 'Vinagre', la sèrie que va marcar tota una generació d'espectadors. Gairebé dues dècades després de la seva estrena, la icònica comèdia protagonitzada per Bruno Oro i Clara Segura torna a la pantalla de la televisió catalana. Encara que la seva emissió original va ser breu, des de setembre fins a novembre de 2008, 'Vinagre' s'ha guanyat un lloc especial en la memòria col·lectiva de molts amb tan sols 14 episodis.

En una trobada amb els mitjans el passat mes de febrer, Oriol Sala-Patau, director del departament de Ficció i Cinema de TV3, va revelar que estaven treballant en recuperar una de les seves sèries mítiques. "Ens hem plantejat recuperar aquests formats amb un reboot o una tv movie, encara és aviat, però està sobre la taula", revelava aleshores. Per tant, tres mesos després, queda confirmat el retorn de 'Vinagre'.

L'anunci del retorn de la sèrie es va produir durant una entrevista dels actors a 'Col·lapse', el programa presentat per Ricard Ustrell. Clara Segura i Bruno Oro van sorprendre l'audiència revelant que el retorn seria una realitat. A partir d'aquest dilluns començaran les gravacions d'aquesta nova temporada, que estarà disponible a 3Cat a partir de setembre, sempre que tot marxi segons el previst.

| 3Cat

No obstant això, el títol de la nova temporada ja no serà 'Vinagre', sinó 'Vinagreta'. La nova temporada constarà de vuit episodis de mitja hora, en els quals es mantindran els personatges més estimats, però s'incorporaran noves cares. "Hem intentat actualitzar els personatges; en aquests 17 anys, moltes coses han canviat", va comentar Clara Segura. Per la seva banda, Bruno Oro va expressar el seu entusiasme: "Estem molt il·lusionats amb aquest retorn".

Tot i que la sèrie només es va emetre durant uns mesos el 2008, ha continuat guanyant seguidors, especialment a través de YouTube. "Ens vam adonar del veritable impacte de la sèrie a través de YouTube, no en la seva emissió a TV3", va afirmar Bruno Oro. "Hi ha nois de 16 anys que em paren pel carrer per dir-me com els agrada la sèrie", va afegir l'actor, confirmant que 'Vinagre' continua sent un fenomen gràcies a les plataformes digitals.