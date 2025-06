El nou projecte de Christian Gálvez després de 'Boom' que l'allunya de la televisió

Christian Gálvezcontinua allunyat de les pantalles després de la cancel·lació de la nova etapa de ''¡Boom!' a les tardes de Cuatro per les seves males audiències. Des de llavors, la seva darrera aparició televisiva es remunta a les gales nadalenques que va presentar a Telecinco durant la Nit de Nadal i Cap d'Any. En paral·lel, el presentador va prendre fa uns mesos la decisió de desvincular-se de Fénix Media Audiovisual, productora que va fundar juntament amb Olga Flórez i Rafael Guardiola, els seus antics companys de 'Pasapalabra'.

No obstant això, lluny de la televisió, Christian Gálvez ha continuat cultivant la seva carrera com a escriptor i ara sembla que s'embarca en una nova aventura allunyat de la petita pantalla. El presentador ha decidit canviar de rumb anunciant el llançament dels seus primers podcasts originals amb la seva factoria 47 Ronin.

Els diferents formats veuran la llum a partir del setembre i significaran un nou començament per al madrileny en la ficció sonora. Així, segons informa Confidencial Digital, arribaran després de l'estiu amb diversos títols diferents i coproduïts amb altres empreses del sector. Es tractaran temes basats en l'entreteniment, la divulgació i els continguts culturals.

| Mediaset

Des que va anunciar la seva sortida de Fénix Media Audiovisual, Christian Gálvez va deixar clar que aquesta decisió no afectava la seva relació amb Mediaset. De fet, no seria sorprenent que pels micròfons apareguessin cares conegudes de la cadena, mantenint així un vincle professional obert i una possible col·laboració futura.

Així, l'expresentador de 'Pasapalabra' s'aventura al món dels podcasts. Un sector que va néixer com un format de nínxol, però que ha evolucionat fins a convertir-se en un fenomen cultural. Sobretot després de la pandèmia, quan el soroll visual era aclaparador i necessitàvem una calma propera i necessària.

Tot i que és la primera vegada que Christian Gálvez produirà els seus propis podcasts, no és la primera vegada que l'escriptor visita aquests espais. Recentment va estar a 'Vaya Vaina', on es va sincerar com mai sobre la seva trajectòria professional i sentimental i va deixar alguns quants titulars. També va visitar 'El sentido de la birra', on va exposar el seu amor per la divulgació cultural i la seva fascinació per figures del Renaixement com Leonardo da Vinci.