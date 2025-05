El nou projecte de Ramon Pellicer: presentarà La Marató de TV3 dedicada al càncer

Ramon Pellicer presentarà en solitari la 34a edició de La Marató de 3Cat, que tindrà lloc el 14 de desembre i es dedicarà a la sensibilització social i a la investigació en càncer. Com cada any, el programa apostarà per la divulgació científica i l'entreteniment, promovent la prevenció i els hàbits de vida saludables, i posarà en valor les històries personals que hi ha darrere de cada cas.

Aquesta notícia arriba just quan s'ha revelat que Ramon Pellicer queda fora del Telenotícies després de la reestructuració que arribarà a la tardor. El periodista és un dels comunicadors que millor coneixen el projecte solidari de La Marató. Aquesta serà la segona vegada que estarà al capdavant del programa com a presentador únic. El precedent s'ha de buscar el 2004, en una edició que, casualment, també es va dedicar al càncer. A més, va ser copresentador en altres vuit edicions de La Marató.

La 34a edició de La Marató de 3Cat es dedicarà a la divulgació i l'impuls de la investigació en càncer, una de les principals causes de mort a Catalunya i a tot el món. El 2024, a Catalunya van morir 17.000 persones per aquesta patologia –46 persones cada dia i dues cada hora– i es van diagnosticar 45.600 nous casos, segons dades del Departament de Salut.

Encara que gràcies a la investigació s'ha avançat molt en la supervivència de les persones afectades, també ha crescut la seva incidència. La comunitat científica pronostica que durant el 2025 els casos de la malaltia augmentaran un 3,29%. Aquesta és una tendència creixent des de fa anys que s'explica per l'increment de l'esperança de vida i els tipus d'hàbits de la societat.

La Marató de 2025 dedicarà la seva capacitat de sensibilització i mobilització al càncer, per tots els reptes que encara planteja la malaltia i pel seu profund impacte en la nostra societat. D'una banda, contribuirà a conscienciar sobre tot el que està a l'abast de la ciutadania per prevenir-la i detectar-la a temps i, d'altra banda, destinarà recursos a la investigació oncològica de Catalunya, un sector capdavanter a nivell internacional que podrà aportar avenços tangibles en la qualitat i esperança de vida de les persones afectades.