Ricard Ustrell anuncia que abandona 'Col·lapse' a TV3 i els veritables motius

Ricard Ustrell ha confirmat la seva sortida de 'Col·lapse' el pròxim 19 de juliol després de tres temporades al capdavant del programa de TV3. Després de molts rumors, va ser el mateix presentador qui va confirmar la notícia aquest dissabte durant una entrevista amb Àngel Llàcer. Tot i que Ricard Ustrell deixa el programa, 'Col·lapse' seguirà a la programació de TV3 amb un nou presentador o presentadora.

El periodista va explicar en la seva conversa amb Àngel Llàcer que deixa el late show per bolcar-se de ple en el seu rol de presentador d''El Matí de Catalunya Ràdio'. "Quan em proposen aquesta responsabilitat, només l'accepto amb la idea de donar-ho tot", va expressar, revelant el seu compromís amb el matinal radiofònic.

D'aquesta manera, Ricard Ustrell se centrarà en consolidar el seu programa de ràdio, buscant augmentar la competitivitat d''El Matí de Catalunya Ràdio' davant el seu principal rival, RAC1. En l'últim EGM, va assolir un rècord de 503.000 oients diaris, la xifra més alta des que el periodista va assumir la direcció del format. Cal destacar que la temporada passada, Ricard Ustrell presentava 'El Matí de Catalunya Ràdio' de dilluns a dijous, gravant 'Col·lapse' els divendres, però aquest any ha assumit les tasques de presentació tota la setmana.

| 3Cat

Durant l'entrevista, Ricard Ustrell no va amagar el seu pesar per deixar el programa de TV3. "Jo estaria tota la vida fent 'Col·lapse', és un regal", va reflexionar, però alhora va reconèixer la necessitat de centrar-se en el seu projecte radiofònic.

En la mateixa entrevista, Ricard Ustrell va confirmar que 'Col·lapse' continuarà, tot i que sense la seva presència. Tanmateix, TV3 encara no ha decidit quin camí prendrà el programa, i caldrà esperar per veure com s'adapta a aquesta nova etapa sense Ricard Ustrell al capdavant. Per tant, caldrà esperar per conèixer el futur exacte de 'Col·lapse' a la graella de TV3.

Recordem que 'Col·lapse' està vivint un dels seus millors moments en audiències. La setmana passada, el programa de Ricard Ustrell va ser líder absolut amb un gran 17,6% de quota de pantalla i més de 600.000 espectadors únics.