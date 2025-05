La Marató recapta 10.074.597 euros per investigar les malalties respiratòries

La 33a edició de La Marató de TV3 ha tancat el marcador final amb una recaptació excepcional de 10.074.597 euros. El programa solidari de 3Cat i la Fundació La Marató, celebrat el diumenge 15 de desembre, va acabar amb un marcador provisional de 6,4 milions. Tanmateix, aquesta xifra s’ha vist incrementada amb les aportacions de la ciutadania fins al 31 de març.

Els fons recaptats es destinaran a impulsar la recerca per prevenir, diagnosticar precoçment i tractar millor les malalties respiratòries. Problemes que afecten més de 2 milions de persones a Catalunya i són la tercera causa de mort al país.

Al llarg de l’any, la campanya ha comptat amb una destacada mobilització social. S’han organitzat 3.104 activitats solidàries en 715 municipis i s’han realitzat 6.137 sessions divulgatives en centres educatius, biblioteques i espais cívics, que han arribat a més de 231.000 joves. A més, la 20a edició del Disc de La Marató, amb vint cançons en català, es va convertir un any més en el disc més venut del món en un sol dia.

| 3Cat

Actualment, 91 projectes de recerca estan sent avaluats per experts internacionals segons criteris com la qualitat científica, la rellevància sanitària i social, la viabilitat i la capacitat d’impacte, sota la coordinació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, del Departament de Salut. Qui obtingui millor puntuació rebrà finançament de La Marató, en una resolució prevista per a l’últim trimestre de 2025.

Amb aquesta nova recaptació, La Marató suma un total acumulat de 257,5 milions d’euros des de 1992. Els fons han fet possible 1.048 projectes de recerca sobre malalties greus i cròniques. Ha involucrat 1.762 equips de recerca, 11.541 professionals implicats, 1.244 llocs de treball creats i la formació de 4.

Cal destacar que la pròxima edició de La Marató de TV3 se celebrarà el 14 de desembre de 2025 i estarà dedicada al càncer. Es tracta d’una de les malalties amb més incidència i impacte emocional i social. L’objectiu serà doble: sensibilitzar sobre la prevenció i detecció precoç i destinar recursos a la recerca oncològica, un àmbit que a Catalunya és capdavanter i reconegut internacionalment.