Melani García: 'Porto bé compatibilitzar 'Tu Cara Me Suena' amb els estudis'

Melani García és una de les concursants de 'Tu Cara Me Suena'. Antena 3 estrena aquest divendres 4 d'abril la nova edició del talent show d'imitacions, que arriba a la seva onzena temporada. Una edició en la qual competiran per fer les millors imitacions rostres com Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani García i Mikel Herzog Jr.

En una entrevista a TVeo, Melani parla del seu pas per 'Tu Cara Me Suena'. La jove també confessa com està sent compaginar el talent show amb els seus estudis de batxillerat.

Sent la més jove hi ha alguns artistes que no et sonaven?

Alguns que altres hi ha, sobretot, algunes vegades que estem al pulsador, en fila, que no sé qui són. Dic 'que guai, que guai', però no ho sé.

Quin està sent el repte més difícil en les primeres gales de 'Tu Cara Me Suena'?

Sobretot posar la veu i que s'assembli perquè al final sent cantant tens com ja posada la teva veu. En el meu cas m'ho porto tot a que sigui més agut, més líric i de sobte fer personatges que siguin més grans o amb un altre estil de veu completament diferent, més greu, em costa, però aquí vaig, descobrint la meva veu.

| Atresmedia

Com és després tornar a classe? Els ensenyes alguna fotografia caracteritzada?

No, no, no els ensenyo res, però les meves amigues abans que sortís del tràiler van estar fent la porra de com tres artistes que havia de fer sí o sí. Em deien Melody, per exemple. Estan molt contentes i quan els expliqui el que s'ha vist en l'avançament estaran molt felices.

Com està sent compatibilitzar 'Tu Cara Me Suena' amb els estudis?

Molt bé, perquè sóc molt empollona i m'ho estudio. Els dimarts gravem i torno a València a les 4:30h del matí per anar l'endemà a l'institut a les vuit, que estic mig cansada sempre el dimecres. Però em feia tanta il·lusió i m'estan cuidant tant i arreglant els horaris perquè no em perdi tants dies. Ara estic en segon de batxillerat i vull fer Belles Arts i el superior de conservatori.

| Atresmedia

Sent tan jove qui és la persona que et posa els peus a terra?

Sobretot, dels meus pares, que des del dia u que jo els vaig dir de amb 8 anys que volia cantar em van recolzar sempre des del primer moment. I em van dir també que si algun dia ja no volia cantar, doncs també em recolzarien. En ells i, sobretot, la meva mare, que m'acompanya a tot arreu, i està a 'Tu cara me suena' també acompanyant-me.

Com gestiones la fama tenint en compte que vas començar des de tan petita?

Sempre tinc els peus a terra. Aquest és un món que és efímer, vas, véns, et truquen o no et truquen. El que ho faig, ho faig per il·lusió, perquè m'agrada i a més és superbonic tenir una feina que no veus com una feina. Jo flipo amb el que feia de petita, que era muntar un escenari a casa meva, als meus pares els posava dues cadires de reservat i feia una coreografia o em posava a cantar. Ara que aquest sigui el meu treball ho veig com tan bonic, que ho gaudeixo un munt.

| Atresmedia

Tems més al jurat o a les xarxes socials?

Les meves xarxes no les porto jo, però rebo moltes notificacions i moltes coses. Però al final també ens hem de quedar amb la gent que ens estima. Al final per quatre persones que fan molt soroll, després hi ha molta altra gent que t'estima i que et recolza. Ara quan s'estreni et recolzen un munt en cada gala i això és molt bonic

Com està sent compartir 'Tu Cara Me Suena' amb Bertín Osborne?

És brutal perquè als sopars de després ens explica unes anècdotes... Ens pixem de riure i sempre diem que Bertín ha de ser monologuista, perquè ho faria molt bé.