Martín ('Mariliendre'): 'El salt de ser fan a treballar amb els Javis va ser molt heavy'

Martin Urrutia s'enfronta al seu primer projecte com a actor com un dels protagonistes de 'Mariliendre'. La sèrie musical, protagonitzada per Blanca Martínez, arribarà a atresplayer el pròxim 27 d'abril. La protagonista de 'Mariliendre', Meri Román, era una reina de la nit gai madrilenya, però d'això ja han passat 10 anys.

D'aquesta manera, en una entrevista per a TVeo, Martin Urrutia parla del seu paper a 'Mariliendre' i el que ha suposat per a ell la sèrie. Es tracta del seu primer projecte professional com a actor després de 'Operación Triunfo'.

Què opines d'aquest fenomen? Per què creus que sorgeix aquesta amistat clàssica de les mariliendres i els gais?

Hi ha una relació especial entre el noi gai i les amigues. Jo sempre he tingut les meves amigues en ser un noi i sentir diferent o sentir que m'agradaven altres coses diferents que al grup de nois de la meva classe. Es crea un vincle de suport, d'encaixar i saber amb qui t'entens. Apareix aquesta noia que és la teva millor amiga, el teu suport i aneu de la mà i no pots deixar-la anar. Tinc moltes mariliendres, que és una relació molt bonica que tindré per sempre.

Creus que va més enllà la relació i podria considerar-se un amor platònic?

A 'Mariliendre' veiem una relació molt especial, més enllà de mariliendre i gai, hi ha una connexió molt forta. Entre les hormones i l'edat fa que la relació s'estrenyi més.

Com és aquest moment en què et arriba la proposta per treballar en un projecte dels Javis com és 'Mariliendre'?

Va ser després de 'Operación Triunfo', on vaig estar tres mesos aïllat. Van venir a l'acadèmia de visita i va ser increïble veure'ls i parlar amb ells, perquè els veia amb una mena de fixació, amb un afecte. Em va agafar una mica desprevingut perquè venia de ser molt fan, amb 'La Mesías' fins i tot.

En acabar el programa em van dir que hi havia aquesta sèrie, que volien que fes el càsting. Jo estava flipant pel salt de ser fan i d'admirar-los a poder treballar amb ells tan directament va ser molt heavy. El càsting van ser unes proves, diverses setmanes, jo just acabava de sortir de 'Operación Triunfo' i va sortir.

Vas tenir algun dubte a l'hora d'acceptar el projecte per si participar en una sèrie t'aparta de la teva carrera com a cantant?

Em va semblar un projecte tan especial, diferent i tan per a mi, que era el que jo perseguia també en el sector, interpretar, que era un somni que tenia darrere de petit. Em va venir després d'estar en un programa de cant, que forma carreres musicals. Ho vaig veure com un plus, una cosa nova i fresca.

Vaig pensar que era bon moment per fer això i ja tindré temps també per pensar en música. Aquesta oferta també va estar per a mi, fer una carrera musical, però vaig veure les dues vessants i vaig dir: ara ve això i no puc deixar que això passi. Era com un regal per a mi, una sèrie musical.

A 'Mariliendre' els personatges viuen moltes primeres vegades, com la primera vegada de trepitjar una discoteca gai. Com ho has viscut tenint en compte que també han estat les teves primeres vegades?

Era molt nou per al personatge, però per a mi també. Aquesta primera emoció, encara que fos ficció i estigués en un set, era real. I amb ella també, perquè a les meves amigues les veia reflectides en Blanca i en Meri. Era molt real tot. El més guai ha estat viure-ho tot junts, amb aquest suport, perquè això és 'Mariliendre'.

Com vius aquest fenomen fan que t'envolta?

És veritat que d'alguna manera m'he mig acostumat des que vaig sortir de 'Operación Triunfo', perquè visc episodis de molt fanatisme. Estic amb la resta d'actors i veig la bogeria que hi ha, però jo estic acostumat en el meu dia a dia. És bonic haver viscut aquest moment tan especial a 'Operación Triunfo', perquè va ser una cosa genuïna i pura. Sortir i veure tot aquest suport, amor sense límits, és preciós perquè ha sortit molt de forma natural. Ha estat un regal aquest impacte que he rebut.

T'agradaria poder fer una segona temporada? El final d'aquesta primera dona peu a continuar amb 'Mariliendre'?

Tant de bo hi hagi segona temporada. Sempre dic que si hi hagués una segona crec que entraria amb molt més pletòric, de ple i amb ganes de gaudir-ho des del principi. Des del rodatge ja ho estàvem dient: si hi ha una segona temporada jo vull un duet amb Nina.

Quin és el teu himne dels 2000?

Jo els tenia una mica enrere, no els tenia tan presents. Amb 'Mariliendre' he descobert molts i altres ja els coneixia i els he pogut interpretar que han estat increïbles. Ara diria que em quedo amb "Cuando tú vas" de Chenoa.

Segueixes tenint relació amb Chenoa després de 'Operación Triunfo'?

Parlem bastant per Whatsapp, es preocupa molt i t'escriu bastant. Et vaig dir 'Ei, quan vulgueu un cafè...'. És com una amiga i després penso que estic parlant amb Chenoa[Rialles].

Estàs preparant música?

Des que va acabar 'Mariliendre', que va ser fa uns nou mesos he estat treballant en un disc i cançons meves que va a un ritme molt tranquil perquè vull treballar-ho bé, no vull treure res per impuls. És veritat que hi ha una mica de pressió per les carreres dels companys pel que fa a la música, però no gaire.

També veig 'Mariliendre', que té molt pes, és una cosa especial i em permet donar-me aquest temps en pensar bé si vull treure una cançó, de què vull parlar, què vull explicar, però aquí estic.