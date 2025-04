Dani Mateo assenyala directament a 'La Família de la Tele' després de la seva arribada a La 1

El nou programa de l'equip de 'Sálvame' a La 1 ha causat un terratrèmol en el panorama televisiu. A només 9 dies de l'estrena de 'La Familia de la tele', ja ha donat molt de què parlar. En aquesta ocasió, li ha tocat pronunciar-se a un dels presentadors que serà competència directa del nou espai: Dani Mateo.

Tot succeïa després de confirmar-se el fitxatge del nou col·laborador del programa. Bob Pop, director, escriptor i col·laborador, s'uneix a un cartell conformat per rostres tan mediàtics com María Patiño, Inés Hernand o Belén Esteban. Després d'anunciar-se la seva incorporació, el columnista ha concedit unes incendiàries declaracions que han fet esclatar la polèmica.

El nou integrant de 'La familia de la tele' feia al·lusió directa als seus competidors assegurant que "les tardes a la tele són avorridíssimes". A més, el madrileny es mostrava molt il·lusionat amb aquest nou projecte. "Com no voldrà Bob Pop formar part d'una família desquiciada, desestructurada, atípica... no puc no formar part i donar-li una mica d'alegria Macarena", assegurava.

Per descomptat, les seves paraules rebien crítiques per part de seguidors i, també, altres professionals del sector. Entre ells, es pronunciava Dani Mateo, presentador de 'Zapeando'.

Fent gala del seu sentit còmic, Dani Mateo llançava un dard mordaç que amagava un dur retret al col·laborador. Ho feia a través del seu compte oficial de 'X', on citava el mitjà per al qual havia donat les declaracions i responia irònicament. "És veritat! No hi ha res que valgui la pena a aquella hora!", deia el presentador inicialment.

Un comentari que el català rematava amb un: "Molta sort, companys. Sou amor i llum". D'aquesta manera, el conductor de 'Zapeando', responia amb fina ironia a les paraules del que pròximament serà la seva competència.

No obstant això, el nou magazín i el zàping de La Sexta gairebé no coincidiran en la mateixa franja horària. Recordem que el nou format començarà a les 17:00, amb una versió exprés de 30 minuts que donarà pas a 'La Promesa'. Per contra, el programa liderat pel català finalitza a les 17:15.

El 22 d'abril serà el dia en què 'La Familia de la Tele' aterrarà finalment a La 1. Amb María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua al capdavant, aquest nou format barrejarà ex-personalitats de 'Sálvame' (com Belén Esteban, Lydia Lozano o Kiko Matamoros) amb noves cares fresques.