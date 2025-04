El nou projecte d'Inés Hernand a RTVE abans de l'estrena de 'La Família de la Tele'

Just abans de l'estrena de 'La Familia de la Tele', RTVE ha anunciat un nou projecte presentat per Inés Hernand. Es tracta de 'Las abogadas & companyia', un nou espai de RTVE Play en el qual es reuniran Manuela Carmena, Cristina Almeida, Paca Sauquillo i, de vegades, Rosa María Calaf. Deu capítols per parlar de les lluites del passat i entendre els grans reptes de la societat actual, en els quals també participaran referents per a les noves generacions.

Després de l'èxit de 'Las abogadas: su verdadera historia', aquest nou tornarà a reunir les protagonistes, que comptaran amb un convidat especial per episodi. El periodista Emilio Doménech, més conegut com Nanísimo, viatjarà amb elles a l'Espanya que s'escandalitzava per les sueques en biquini. Junts, intentaran entendre com Donald Trump i Elon Musk estan canviant el món.

Juntament amb la periodista feminista Nerea Pérez de las Heras, conversaran sobre el pes que l'Església ha tingut en les seves vides. D'aquesta manera, abordaran les reminiscències de la moral catòlica en la societat actual. A més, juntament amb l'activista Bop Pop, les advocades parlaran de l'actual diversitat familiar, abans impensable.

| RTVE

Valeria Racu, portaveu del Sindicat de llogateres, participarà per intentar donar resposta al problema actual de l'habitatge. Per la seva banda, Rozalén s'asseurà a recordar el valor de la cançó protesta i la capacitat de l'art com a catalitzador de canvis socials.

Els temes que estaran sobre la taula a 'Las abogadas & companyia'

Quan es compleixen 50 anys de la mort de Franco, les protagonistes recordaran com va ser créixer i viure en plena dictadura, a l'Espanya del nacionalcatolicisme, la censura i l'aïllament. Narraran com es van convertir en defensores del progrés i de la llibertat i van ajudar a canviar el país des de la seva posició d'advocades laboralistes i com a demòcrates.

Al llarg d'aquests deu capítols es tractaran temes com la memòria, la salut mental o la influència de les emocions en el vot. També sobre l'auge de l'extrema dreta o la politització de la justícia estaran sobre la taula.