Males notícies per a Carlota Corredera: 'Tentacles' s'enfonsa amb mínim d'audiències

Segueixen les males notícies per a Carlota Corredera després de les audiències de 'Tentáculos' a Ten. L'espai, que pretenia agafar el relleu de 'Ni que fuéramos' al canal temàtic, no està aconseguint enganxar el públic. De fet, aquest dilluns 14 d'abril, 'Tentáculos' de Carlota Corredera ha baixat a mínim històric en audiències.

Recordem que, en la seva tercera setmana, 'Tentáculos' va estar per sota del 0,9% de quota juntament amb 93.000 espectadors de mitjana. El resultat va estar per sota dels obtinguts per 'Ni que fuéramos', que es movia al voltant del 2% de quota de pantalla. No obstant això, 'Tentáculos' també lluita en un horari molt diferent, primer contra 'Pasapalabra' i els informatius, per acabar contra grans apostes com 'El Hormiguero', 'La Revuelta' o 'Supervivientes'.

No obstant això, amb l'inici de la Setmana Santa, 'Tentáculos' ha baixat encara més en audiències fins a caure a mínim històric amb un 0,5% de quota de pantalla i 54.000 espectadors. L'espai de Carlota Corredera, que es divideix en dos blocs, ha marcat un 0,5% i 55.000 seguidors en el primer, baixant a un 0,4% i 51.000 en el segon. Amb aquest resultat, està 0,5 dècimes per sota de la mitjana de Ten en el dia, que ha marcat un 1% de share.

| TEN TV

A més, com és habitual, 'Tentáculos' tampoc s'ha aconseguit colar entre les emissions més vistes de Ten aquest dilluns. El rànquing dels cinc formats més vist ha estat tot per a 'Caso Cerrado' amb les seves emissions entre les 14:30h i les 19h. La més vista ha estat la de les 15:29h amb un bon 1,5% de quota i 141.000 fidels.

Recordem que les tres hores diàries de 'Tentáculos' inicialment estaven dividides en dos grans blocs temàtics que abordaven continguts d'actualitat i entreteniment. El primer d'ells, anomenat "Chismes & Tele" se centra en les últimes novetats del món de l'espectacle i la televisió. El segon, anomenat "Crime & Life", comptava amb la col·laboració d'un equip de periodistes i advocats, incloent reportatges d'investigació, però va ser cancel·lat la setmana passada després de les males audiències.