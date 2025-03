Manu Baqueiro ('Perdiendo el Juicio'): 'L'ombra de 'Amar es para siempre' és bonica'

atresplayer ja ha estrenat, abans de la seva emissió a Antena 3, 'Perdiendo el Juicio'. Protagonitzada per Elena Rivera, juntament amb Manu Baqueiro i Miquel Fernández, és un drama jurídic que narra el moment en què Amanda, una prestigiosa advocada, pateix un greu esclat del seu TOC (trastorn obsessiu compulsiu), que canvia la seva vida per sempre. Parlem amb Manu Baqueiro, que ens explica els secrets de 'Perdiendo el juicio', reflexiona sobre el final de 'Amar es para siempre' i ens avança detalls de 'Tu Cara Me Suena'.

Qui és el teu personatge a 'Perdiendo el Juicio'?

El meu personatge és Gabriel Ochoa, un advocat amb molt de talent, però una mica caòtic i vingut a menys. En un moment de la seva vida amb un despatx que és una mica desastre i en què hi ha tot aquest elenc meravellós que heu vist, menys Dafne Fernández i Miquel Fernández, que no són part del meu despatx.

El meu personatge veu la possibilitat a través de la contractació d'Amanda Torres que aquest despatx ressorgeixi. Es veu una mica representat en el personatge d'Amanda perquè són dues persones que han tocat fons. Amanda a través del TOC, però el meu personatge ha deixat anar el despatx i s'ha convertit en un lloc com lúgubre i caòtic, que res no és el que hauria de ser. Apareix Amanda Torres, que és un alè d'aire fresc per al despatx, i fa que també ell es torni a motivar per la professió.

| Atresmedia

Ell és fill d'un bon advocat i l'ombra del seu pare sempre ha estat una mica allargada per a ell. Veu la possibilitat, a través d'Amanda, que aquest despatx vagi cap amunt i pugui competir amb aquests grans despatxos, que és el que representa, per exemple, Miquel Fernández, el de César.

Com et va arribar la proposta i què vas pensar?

Vaig fer una prova, però ells ja estaven interessats que estigués en el projecte. Com sabeu, venia d'una sèrie molt llarga, després vaig fer uns capítols a '¿A qué estás esperando?', però era l'oportunitat d'agafar un protagonista, que em va semblar molt divertit. La sèrie té punts molt frescos, més comèdia de la que pugui semblar al principi i m'ho he passat molt bé.

Quan va sorgir l'opció vaig estar encantat perquè és, a més, seguir treballant a Antena 3, que és gairebé com una segona casa. Obrir portes amb Boomerang, que són meravellosos i amb uns directors estupends. Quan va sorgir l'opció i va sortir endavant, jo encantat.

| Atresmedia

El teu personatge és molt contrari al de Miquel Fernández…

De primeres és el plantejament. El de Miquel és un triomfador, són de dos mons diferents, però després es van entrellaçant. A partir d'Amanda, que és el seu marit, i ella comença a treballar amb mi, sorgeixen conflictes que ens van a relacionar a tots. En principi podrien semblar dos mons diferents, però al final veurem que ni un és tan dolent, ni l'altre és tan bo. Al llarg de la sèrie es van explicant les històries d'aquests personatges.

M'ho he passat molt bé amb Miquel Fernández, no ens coneixíem i és un cachondo i un talent pur. Jo sí que existiria en això, sona a tòpic, però és un elenc que cadascú aporta uns matisos diferents. En el microcosmos que és el meu despatx li donen una vidilla molt interessant.

Què aporta 'Perdiendo el Juicio' respecte a altres sèries d'advocats?

Més enllà que sigui un procedimental, el que aporta primer és que són uns guions estupends, molts estan basats en casos reals. Crec que és un món diferent, amb les seves referències. Insisteixo molt en la frescor que té la sèrie. Potser el primer capítol és més de presentació de personatges, el punt dramàtic que desencadena tota la història. No obstant això, 'Perdiendo el Juicio' és molt fresca.

| Atresmedia

Tracta amb molt de respecte l'assumpte del tema del TOC, Elena fa una feina meravellosa al respecte. No obstant això, també hi ha casos molt divertits en què cada personatge té un moment de glòria. A més, també hi ha un protagonista de cada capítol, que fan la sèrie molt apetible de veure. Són 50 minuts, però que entren sols.

Ets fan de les sèries mítiques d'advocats, estil 'Ally McBeal'?

'Ally McBeal' em molava bastant, perquè era una sèrie molt fresca i aprofitava per mostrar la vida dels personatges, que és el que passa aquí a 'Perdiendo el Juicio'. Crec que hi ha altres referents que no són d'advocats, però que jo m'he fixat molt per al meu personatge. Com per exemple 'Luz de Luna', que era una sèrie de resoldre un cas en cada capítol, amb un protagonista pillo, amb bon cor, però amb límits al fil de la legalitat. Aquí quan comencen els casos, passem de ser una espècie d'advocats detectius

Si tinguessis un judici contractaries el teu propi personatge?

Per descomptat, però contractaria Amanda Torres, per si la caga. És un tipus que, a més, és un negociant i si pot evitar el judici se l'evita. És una rata de passadissos que a base de negociar i treballar si pot estalviar-se anar a judici ho fa. Jo sé que si vaig a judici vull tenir un tros d'advocada al meu costat, com és Amanda Torres.

| Atresmedia

L'ombra de 'Amar es para siempre' és allargada?

La veritat és que estic molt content perquè des que va acabar no he parat de treballar. Estic amb teatre a Madrid, vaig fer '¿A qué estás esperando?', ara 'Perdiendo el Juicio' i he començat a 'Tu Cara Me Suena'. Estic bastant ocupat. Evidentment estic molt orgullós del personatge de Marcelino. És un personatge amb el qual evidentment se'm relacionarà tota la vida, però no vol dir que no hi hagi vida més enllà de Marcelino. Estic demostrant que hi ha recursos per fer coses molt diferents i que a més a la gent li interessa i contracta. Crec que és una ombra allargada, però bonica.

Vas témer que t'encasellessin en el personatge?

Crec que això ho pensem tots quan has estat tant de temps encarnant algú. Jo he confiat molt en mi, encara que és veritat que pensava que potser passaria un temps més viatjant i deixant que es refredés una mica el tema, però de seguida van començar a sorgir proves i projectes. Tenia por, però ràpidament van sorgir coses. Et mentiria si et digués que no ho he tingut, però també et mentiria si digués que no estic bastant feliç de com he anat transitant professionalment.

Si ara t'ofereixen una nova sèrie diària acceptaries?

Ara mateix no. Les sèries diàries són un vehicle meravellós del qual tots mengem i que donen un callo a un actor increïble. Ara mateix no perquè estic amb altres coses, però si arriba el cas doncs ja veuríem.

| Atresmedia

Què recomanaries a un actor que està en una sèrie diària i s'està plantejant si la deixa o no?

Crec que és una cosa molt personal i depèn molt del pes del personatge. Nosaltres havíem d'estar perquè era el germen d'aquesta sèrie, Manolita, Marcelino i Pelayo. Et podies anar abans de temps, però crec que seria trair la sèrie i el personatge. Crec que Diagonal, la productora, em va tractar molt bé i va ser molt portador. La gent té por a les diàries perquè cal estudiar molt, però això és com tot, quan agafes el ritme es fa callo i te'l miraves dues vegades i el tenies. Cada carrera professional és un món i no m'atreviria a donar un consell.

Com t'ho estàs passant a 'Tu Cara Me Suena'?

Molt bé, m'ho estic passant molt bé amb Bertín Osborne, és un tipus curiós. M'ho estic passant molt bé amb tots, és un grup molt heterogeni i divertit. És un programa que sempre m'ha agradat moltíssim i que a més és ficar-se en la pell d'altres, que són gent ja coneguda i artistes d'aquest país i de fora. Em permet caracteritzar-me i ficar-me en la pell de qui sigui, m'és igual si Serrat... És un programa també molt fresc, familiar, de gaudir-lo, passar-ho bé i llançar-se. I també una sortida de la meva zona de confort perquè evidentment no sóc cantant.