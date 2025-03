Elena Rivera: ''Perdent el Judici' no és una sèrie d'advocats convencional'

atresplayer ja ha estrenat, abans de la seva emissió a Antena 3, 'Perdiendo el Juicio'. Protagonitzada per Elena Rivera, és un drama jurídic que narra el moment en què l'Amanda, una prestigiosa advocada, pateix un greu esclat del seu TOC (trastorn obsessiu compulsiu), que canvia la seva vida per sempre. Parlem amb l'actriu, que ens explica els secrets de 'Perdiendo el juicio' i com ha estat retrobar-se amb l'equip de 'Alba'.

Com et proposen el projecte i què va ser el primer que vas pensar?

Gairebé 1 any abans que comencés el rodatge, Luis Santamaría, el productor, amb el qual ja havia treballat anteriorment a 'Alba', em va parlar una mica d'això. Tenien un projecte i m'ho va deixar caure i em va parlar en general de què tractava. En aquell moment em va cridar l'atenció el fet de ser una advocada tipus Ally McBeal, que em va agradar molt aquest resum, però, sobretot, el del TOC.

| Atresmedia

M'agradava que hi hagués alguna cosa més a rascar i no només fos una sèrie d'advocats a l'ús. També ho és, és la típica familiar, que t'ho passes molt bé, et diverteixes en cada capítol amb casos diferents i vols veure com es resolen, estàs allà rotllo Agatha Christie. Per a mi, com a actriu, fer algun treball una mica més minuciós era el que més m'atreia. És una dona que queia als inferns només pel fet de no poder més amb tant èxit. Sembla que tens una vida envejable i no et pots queixar, estàs a l'elit, ets la número u... Ho vaig veure molt reflectit en la nostra forma de viure actual, que anem a mil, volem complir amb unes expectatives, no decebre i complir una exigència.

A aquesta dona li ha passat això, però ha de tornar per circumstàncies d'una altra trama que sí que està durant tota la sèrie, la de la seva germana, que està durant tota la temporada. Ha d'agafar regnes i tornar a la feina, però no és fàcil, perquè tot el sector la repudia i no és tan senzill. Tot aquest procés per treballar-ho era molt interessant.

Com ha estat la preparació d'una persona amb TOC?

| Atresmedia

No coneixia ningú que ho patís. Sabia una mica amb el que tots sabem si no aprofundeixes massa, amb el bàsic, com les manies. Em vaig informar, vaig parlar amb els creadors de 'Perdiendo el Juicio' per saber el to que se li volia donar a això. Jo em puc informar molt i venir amb un munt d'informació que, encara que després sigui per a mi, internament em serveixin, però cal ser conscient que estàs seguint tracta d'això.

El TOC és el desencadenant del que li passa a ella i li marca, però després 'Perdiendo el Juicio' és la típica d'advocats. Tenim casos diferents, és una sèrie molt humana, d'estar veient que hi ha moltes coses per sota més enllà de guanyar un judici o no. També veiem la relació amb el seu exmarit, amb la seva germana, amb l'únic despatx que li dona una oportunitat. És rascar en alguna cosa humana, que no només es quedi en una tia que tenia tot per ser la número u i li toca refer-se.

Creus que és una sèrie necessària per visibilitzar aquest tipus de trastorns?

| Atresmedia

No sé si diria que és necessària. Ve bé que totes aquestes coses es tractin i es parlin per suposat, però el bo de 'Perdiendo el Juicio', el gran encert, és que no s'ha fet amb cap tipus de pretensió per donar una lliçó. No hem dit "cal veure això perquè és necessària". És una sèrie molt entretinguda, que t'ho passaràs molt bé, és molt familiar, empatitzaràs amb tots els personatges perquè són peculiars i diferents... Els girs de guió no saps ni per on venen, perquè és estil Agatha Christie.

Tanmateix, alhora, per sota, hi ha tot el tema del TOC, que volem normalitzar d'alguna manera. Gabriel Ochoa, personatge de Manu Baqueiro, és el que més ho normalitza. Sembla que no al principi, però després sí, perquè és l'única persona que li ofereix aquest suport i aquesta ajuda. Ja fins i tot el seu TOC se'l porta a alguna cosa entranyable i fins i tot li agrada, no. Això és el bonic, que es crea una complicitat i una amistat molt guai.

Ets espectadora habitual d'aquest gènere? Ets fan d'alguna sèrie d'advocats?

He vist moltes sèries d'advocats perquè sóc molt fan del gènere, com 'Suites' o 'The Good Wife'. De fet, quan he anat a afrontar aquest projecte, algunes les vaig revisitar per un tema d'actitud, de com són les advocades. És cert que allà és tot molt americà i aquí no ho portem tant a això. Encara que també és cert que això és ficció i en algun moment hem fet llicències, perquè si ho fem literalment com és aquí no donaria tant joc.

| Atresmedia

Com ha estat retrobar-te amb l'equip de 'Alba' a 'Perdiendo el Juicio'?

Ha estat molt bonic. Sempre explico una anècdota que em va eriçar molt la pell, perquè un dia vam haver de rodar a 'Perdiendo el Juicio' en una sala de jutjat que era la mateixa del judici de 'Alba'. Aquest rodatge sí que em va marcar de forma personal. Fins i tot quan es va emetre després vaig rebre tants missatges de tantíssima gent del món sencer perquè els havia ajudat, el fet que s'expliqui alguna cosa així. Una violació, com ella buscava justícia i els denunciava, va ser una sèrie que va ajudar molta gent fins i tot a explicar-ho. Hi havia gent que havia viscut alguna cosa semblant i no era capaç ni d'explicar-ho.

Entrar en aquesta sala amb un altre xip, perquè aquesta sèrie és una altra cosa, però era la mateixa sala. No m'havia passat mai perquè considero que sóc una actriu que diuen tallin i desconnecto bastant ràpid. Però allà es va generar una energia molt especial, que vaig sentir que estava 'Alba' per aquí. També el fet de mirar a la càmera i era el mateix. Es juntaven moltes coses, el sentir que tot l'equip estàvem en aquesta mateixa sensació d'haver viscut alguna cosa molt forta i bonica amb aquest projecte. I aquí igual, ho hem gaudit molt i hi ha hagut molt enteniment, que també és un plus.

| Atresmedia

T'agradaria i creus que hi ha trama per explorar en una possible segona temporada de 'Perdiendo el Juicio'?

Aquest tipus de sèries com, malgrat haver-hi una trama principal, té casos en cada capítol, sempre existeix la possibilitat. Caldrà esperar perquè són decisions que no depenen de nosaltres, però mai se sap, a veure què passa.