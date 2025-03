'Cada capítol és una petita joia': Atresmedia presenta 'Perdiendo el Juicio'

Atresmedia continua apostant per la ficció amb l'estrena de 'Perdiendo el Juicio'.Aquest diumenge 23 de març arriba a atresplayer, abans de la seva estrena en obert a Antena 3, aquest procedimental protagonitzat per Elena Rivera. 'Perdiendo el juicio', que comptarà amb 10 capítols de 50 minuts cadascun, ha estat presentat al Festival de Màlaga.

"Recuperem el procedimental d'advocats, un gènere que funciona molt bé en obert i ho està demanant el públic perquè també està funcionant fora. Comptar amb l'equip d''Alba' ens dona certa garantia davant l'equip professional de Boomerang", ha començat la roda de premsa Montse García, directora de ficció d'Atresmedia TV.

Protagonitzada per Elena Rivera, 'Perdiendo el juicio' és un drama jurídic que narra el moment en què Amanda, una prestigiosa advocada, pateix un greu esclat del seu TOC (trastorn obsessiu compulsiu). A més, li succeeix durant un judici important. A partir d'aquest moment, la seva carrera cau en picat i haurà d'afrontar nous reptes i, pràcticament, una nova vida.

| Atresmedia

"Quan Montse García ens va trucar i ens va dir que volien un procedimental, tot i que hem fet moltíssimes sèries, sempre és un repte. Veig el cartell i a Elena Rivera i 'Perdiendo el juicio' és un drama judicial, però és moltes més coses. A part d'aquest drama també hi ha comèdia i subtrama protagonitzada per tot l'elenc increïble", afegia Luis Santamaría, productor de Boomerang.

A més, també ha destacat que 'Perdiendo el juicio' compta amb una trama troncal, però també cada capítol compta amb una trama diferent. "Cada capítol és una petita joia, especial, perquè és una petita pel·lícula, tenim diferents actors, que al meu parer, i sense perdre'l, estan estupends. És un dels valors de la sèrie, al marge que és molt divertida, perquè és molt més que un drama judicial", explicava.

D'aquesta manera, després d''Alba', Elena Rivera es posa al capdavant de 'Perdiendo el Juicio': "He tornat a tenir un altre repte d'afrontar un personatge femení complex. Si hi ha alguna cosa difícil, com que soc molt kamikaze, m'encanta. No és un personatge pla que et pugui avorrir, sinó que té moltes arestes i missatge".

| Atresmedia

A més d'Elena Rivera, l'elenc principal compta amb Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Carol Rovira i Dafne Fernández. En el repartiment també el conformen María Pujalte, María León, Eloy Azorín, Luis Bermejo, Federico Aguado, Antonio Garrido o Clara Garrido, entre d'altres.

"És un plaer haver estat part d'aquesta sèrie, perquè ens ho hem passat molt bé. Justament és el que m'agradaria destacar, que és una sèrie molt fresca i divertida. És un dolç que compta amb moltes coses interessants i els espectadors s'ho passaran molt bé", explicava també Manu Baqueiro.

Així és la trama de 'Perdiendo el juicio'

| Atresmedia

Amanda Torres és una prestigiosa advocada que pateix un greu esclat del seu TOC durant un judici important.Des d'aquest moment es converteix en una apestada de la professió i no li és gens fàcil tornar a trobar una feina. En part, per culpa d'aquest episodi fosc i en part perquè no és senzill conviure ni treballar amb les seves contínues manies.

La protagonista es veu obligada a acceptar una oferta de feina en un decadent despatx molt lluny de les seves expectatives. Allà comparteix casos amb un grup de professionals en hores baixes que res tenen a veure amb els estirats advocats amb els quals abans treballava.

A més, ha de lidiar amb l'atracció que encara sent pel seu marit, del qual es resisteix a divorciar-se, i amb la que comença a sentir pel seu nou cap. Tot això mentre prepara la defensa de la seva germana, que es veu embolicada en un estrany cas d'assassinat. Va succeir el dia del seu casament i pot portar-la a passar la resta dels seus dies a la presó.