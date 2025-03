'Sueños de Libertad' anuncia el seu nou vilà, directe de 'Amar es para siempre'

'Sueños de Libertad' es prepara per a un nou capítol ple d'incertesa i sorpreses després de la tràgica mort de Jesús, interpretat per Alain Hernández. Aquest gir ha deixat un buit en la història, i els seguidors ja es pregunten qui assumirà el paper d'antagonista en la trama. Tanmateix, Antena 3 ha deixat algunes pistes en el seu més recent pòster promocional, on la presència d'una figura misteriosa ha despertat la curiositat dels espectadors.

Amb la desaparició de Jesús de la Reina, la sèrie obre un nou cicle marcat per secrets i conflictes. "L'impacte de la mort de Jesús seguirà ressonant en la trama després del seu enfrontament amb Digna", va avançar Antena 3.

Mentre la veritat sobre el que va succeir roman oculta, Joaquín ha optat per abandonar el seu lloc a Perfumeries De la Reina. Això aplanarà el camí perquè el senyor Pedro prengui el control i doni suport a Digna en el seu esforç per silenciar el passat. Tanmateix, la culpa podria convertir-se en una amenaça que ho canviï tot a 'Sueños de Libertad'.

| Atresmedia

Però els problemes no es limiten a la família De la Reina. En un altre gir inesperat, l'arribada d'un nou personatge podria alterar la vida de Begoña i Andrés a 'Sueños de Libertad'. El nom del personatge és Gabriel, encara que es desconeixen més detalls. La seva presència promet desestabilitzar relacions i generar noves tensions a la colònia De la Reina, afegint encara més misteri a la història.

El perfil oficial de la sèrie a Instagram ha revelat que aquest personatge serà interpretat per Oriol Tarrasón, actor conegut per la seva participació a 'Los misterios de Laura'. A més, compta amb gran experiència en sèries diàries com 'Bandolera', 'Amar es para siempre' o 'Seis Hermanas'. "Sembla ser que es prepara una bona", ha escrit Oriol Tarrasón a les seves xarxes socials.

| Atresmedia

En audiències, el passat mes de febrer,'Sueños de Libertad' amb un 13,5% de quota de pantalla i 1.227.000 espectadors va complir el seu primer aniversari liderant amb el seu rècord de temporada. Va ser la sèrie més vista de la televisió, regnant la sobretaula en arrasar amb 5 punts de share d'avantatge sobre el seu immediat competidor.