Bertín Osborne acomiada emocionat el seu programa a Canal Sur i anuncia el seu substitut.

Bertín Osborne es despedeix temporalment de 'El Show de Bertín' després de cinc anys d'èxits a Canal Sur. Aquest divendres 28 de març ha estat l'últim del presentador al capdavant del seu propi programa. Ho fa després de fitxar com a concursant de 'Tu Cara Me Suena', que arrencarà el pròxim 4 d'abril a Antena 3.

"Això no és un adeu, és un fins després. Estaré una temporadeta fora i aquesta nit és simpàtica perquè ningú sap qui vindrà a substituir-me. Ho descobrirem aquesta nit, que potser em veieu amb el punt tret, però és que és una mica complicat", arrencava Bertín Osborne el seu programa.

D'aquesta manera, per donar a conèixer el presentador substitut, els col·laboradors de 'El Show de Bertín' s'han sotmès a un joc. Laura Gallego, Susana Saborido, Soraya i el Sevilla han pogut fer preguntes fins a descobrir la seva identitat. Finalment, ha estat Susana Saborido qui ha encertat: Manuel Díaz 'El Cordobés' és el substitut de Bertín Osborne a Canal Sur.

| Canal Sur

"Hi ha una cosa que serà molt difícil per a mi, que és estar a la teva alçada, però en tot. És un tros de professional, de persona, i moltes gràcies per confiar en mi. Espero que gaudiu molt", eren les primeres paraules de Manuel Díaz com a presentador substitut.

"Fa un temps que em dedico a una altra cosa, ja no estic torejant, i la televisió, amb molt de respecte, però m'apassiona. He estat fent una mica de televisió i, l'altre dia, estava en una cafeteria assegut i em truquen al telèfon. Em diuen aquestes paraules: hem pensat en tu per presentar 'El Show de Bertín' i dic com? Jo no estic preparat per a això", va ser la seva primera reacció.

"Això és una bogeria, està sent fantàstic perquè és una gran aventura. Us dono les gràcies per endavant per haver pensat en mi", afegia. Per la seva banda, Bertín Osborne li dedicava unes paraules: "T'ho passaràs bé perquè és divertit. Amb aquesta gent no estaràs millor. Jo us trobaré a faltar, però aquí estaràs com a casa teva".

| Canal Sur

Finalment, Bertín Osborne s'ha acomiadat al límit de la llàgrima del seu programa: "Gràcies a tots per aguantar-me durant aquests cinc anys. Ha estat cada any un any millor que l'anterior. Estem en la nostra cinquena temporada, que és la que més audiència de totes i us ho he d'agrair".

"Hem fet gairebé 200 programes i continuarem. Els continuarà fent Manuel i espero jo també fer-los quan acabi a l'altre costat. Reiterar a tot l'equip tècnic, a les productores... Gràcies per fer-me sentir com si estigués a casa meva durant cinc anys, perquè en aquest teatre m'he sentit com a casa meva. Espero que tracteu a Manuel igual que m'heu tractat a mi", concloïa.