'És una comèdia, però també un viatge emocional': atresplayer presenta 'Mariliendre'

L'estrena de 'Mariliendre' està a la volta de la cantonada de la mà d'atresplayer. Atresmedia ha presentat al Festival de Màlaga la seva gran aposta musical protagonitzada per Blanca Martínez i produïda pels Javis. 'Mariliendre' és una de les grans apostes d'atresplayer, que arribarà el pròxim 27 d'abril.

"Estem molt il·lusionats amb 'Mariliendre', que és una sèrie molt especial. És una comèdia, però també és un viatge emocional de tots aquests personatges. Parla de l'amistat, de l'amor, del pas del temps...", ha començat Montse García, directora de ficció d'Atresmedia, en la presentació.

"El que ens deixeu fer i el compromís que teniu per explicar històries LGTBI és espectacular. És una història molt gran, mainstream, divertida, però també d'autor, perquè parla de temes que commouen. Els espectadors es poden acostar per gaudir, però no deixa de ser una sèrie molt emocionant i amb moltes capes. Tant de bo sigui l'inici de moltes temporades", afegia Javi Ambrossi, productor de 'Mariliendre'.

| Atresmedia

Recordem que Meri Román era una reina de la nit gai de Madrid, però d'això ja han passat més de 10 anys. Ara, als seus 35, és una diva destronada que viu turmentada pel seu passat i avorrida en el seu mediocre present. Després de la mort del seu pare, Meri reconecta amb el seu seguici d'amics gais, rememorant el seu passat i els temassos musicals que van marcar aquella època. A més, intenta definir la seva caòtica vida i la seva identitat.

Pel que fa al procés creatiu, Javi Calvo ha explicat la seva implicació en tots els projectes: "Quan produïm ens involucrem molt en el procés creatiu. És important escollir bé el projecte. Quan ens van presentar el projecte ens va encantar, perquè hem viscut aquest Madrid, i per això estem molt involucrats. Vam ser nosaltres els que vam proposar que es convertís en una sèrie musical". De fet, Javi Ambrossi també aclarava que mai tenen en rodatge dos projectes alhora per poder estar implicats en tots.

"La nostra necessitat de 'Paquita Salas' l'hem bolcat en 'Mariliendre'. Aquest humor, aquestes interpretacions... És una sèrie molt divertida, perquè rius", explicava Javi Calvo. "Hem aconseguit frases icòniques. Em veig les escenes i els musicals una altra vegada", afegia Javi Ambrossi.

| Atresmedia

Blanca Martínez està acompanyada per Martin Urrutia, Omar Ayuso, Carlos González, Yenesi, Álvaro Jurado, Mariona Terés, Maríano Peña i Nina com el repartiment principal. Completen el repartiment de l'esperada 'Mariliendre' Pepón Nieto, Jorge Calvo, Piti Alonso, Juanba Cucarella, Jazz Vilà, Lola Rodríguez, Esteban Navarro, Zack Gómez i Jorge Silvestre, entre altres.

"Hi ha un humor molt propi, perquè els propis actors van aportar als personatges. Assajant explicàvem anècdotes que es traslladaven al personatge. Això ens ha unit molt a tots", explicava Javier Ferreiro, creador i director de 'Mariliendre'.

Pel que fa a l'elecció musical, Javi Calvo ha aclarit que no han tingut problemes: "Són cançons molt conegudes, però són molt populars. Són totes molt amigues, des de Chenoa i Sonia i Selena, que en un moment les vam trucar. Són cançons molt conegudes i hem tingut facilitats. Els feia il·lusió fins i tot, perquè són autors que els tenen molta il·lusió, perquè són cançons que van sonar fa 20 anys i els feia il·lusió que tornin a sonar".

"És difícil la gestió de tots els drets musicals, però no hem tingut cap negativa", afegia Andrea H. Català, productora executiva de 'Mariliendre'. Cal destacar, a més, que les cançons estaran disponibles cada diumenge després de l'emissió del capítol.