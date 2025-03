Bones notícies per als fans de 'La Novia Gitana': comença el rodatge de 'La Nena'

atresplayer continua en la seva aposta per la ficció espanyola i ha arrencat el rodatge d'un dels seus títols més esperats: 'La Nena'. La nova ficció, dirigida per Paco Cabezas, és una adaptació lliure de la tercera novel·la homònima de la saga de Carmen Mola. La sèrie arribarà després de l'èxit de 'La Novia Gitana' i 'La Red Púrpura', ja disponibles per als usuaris premium de la plataforma.

La sèrie, que comptarà amb 8 episodis de 50 minuts, es gravarà durant les pròximes setmanes a Canàries. Posteriorment, viatjarà per diverses localitzacions de Madrid.

D'aquesta manera, torna la BAC i tot el seu equip, però aquesta vegada molt fragmentat i amb ferides incurables dins de la Brigada. Elena Blanco prendrà certa distància amb la seva feina mentre continua el seu dol. Per la seva banda, Chesca buscarà venjança després de tot el que ha passat després de desemmascarar 'La Red Púrpura'.

A 'La Nena', la BAC intentarà descobrir qui hi ha darrere d'aquesta organització. No obstant això, també investigarà els seus orígens en un recorregut carregat de simbologia i misticisme.

| Atresmedia

Per tant, Nerea Barros es posarà de nou en la pell de la inspectora Blanco a 'La Nena'. Per la seva banda, Lucía Martín Abelló, Ignacio Montes, Mona Martínez, Vicente Romero, Francesc Garrido, Ginés García Millán, Daniel Ibáñez, Rocío Narvaez, Óscar de la Fuente, Carmen Prada, Roberto Álamo i Carlos Cabra també recuperen els personatges.

La ficció incorpora al seu repartiment els actors Eduardo Casanova, Raúl Sanz, Pepe Sevilla, Santi Prego i Daniel Freire, entre d'altres.

'La Nena' és una coproducció de Buendía Estudios Canarias i Diagonal (Banijay Iberia) amb la participació de Atresmedia que es podrà veure a atresplayer. Montse García és la directora de ficció d'Atresmedia, amb Lucía Alonso-Allende com a coproductora executiva.

Paco Cabezas ('The Umbrella Academy', 'Miércoles') es posarà de nou als comandaments de la direcció de 'La Nena', després del seu treball a 'La Novia Gitana' i 'La Red Púrpura'. La sèrie també està dirigida per Miguel Ángel Trudu. Ignacio Corrales, Paco Cabezas, Jordi Frades, José Rodriguez, Jaume Banacolocha, Laura García i Ignasi Serra són els productors executius.

José Rodríguez serà l'encarregat d'escriure 'La Nena'. La Direcció de Producció corre a càrrec de Laura García i Ana María Melero. Andreu Adam i Julio Llorente són els directors de Fotografia, amb Guillermo Spoltore com a director d'Art i Miguel Ángel Trudu com a director de Muntatge.

Així és la trama de 'La Nena'

| Atresmedia

Mesos després dels successos de 'La Red Púrpura', la cacera no ha acabat. Després de la mort de Lucas, Elena Blanco ha desaparegut i només Maríajo coneix el seu parador, mantenint-lo en secret fins i tot per a la resta de l'equip. La lluita contra La Red li va arrabassar massa i en un intent desesperat per recuperar el control de la seva vida va deixar enrere la BAC.

Però la violència no deixa caps per lligar i quan un nou descobriment sacseja el tauler, no té més remei que tornar i tornar significa enfrontar-se al que va intentar deixar enrere. Mentrestant, Chesca ha triat un altre camí. Separada de la seva antiga aliada, s'ha submergit en una guerra pròpia on les regles han deixat d'importar. Els seus passos la porten als racons més foscos de la xarxa, on cada moviment té conseqüències provocant que la línia entre víctima i botxí es vagi difuminant a poc a poc.

L'equip segueix darrere la pista de Rocío Narváez, 'La Madre', però cada avanç només revela un entramat encara més gran i perillós.